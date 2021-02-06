Ученый назвал симптомы COVID, при которых нужна срочная помощь

Ученый назвал четыре симптома коронавируса, которые должны послужить поводом для немедленного обращения к врачу (Архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Затруднения с речью, дыханием и другие симптомы коронавируса могут оказаться тревожным сигналом, при котором срочно стоит обратиться к врачам. Четыре симптома назвал фармаколог из клиники Medicine direct в Великобритании Хусейн Абдех.

«Если вы испытываете любые серьезные симптомы,<…> вам обязательно нужно как можно скорее обратиться за помощью», — говорит Абдех. Среди тревожных сигналов оказались трудности с речью, затруднения в передвижении, боли в груди и проблемы с дыханием.

Людям, зараженным коронавирусом, стоит тщательно отслеживать свое состояние, приводит слова фармаколога агентство Nation news. Также пациенты, подозревающие у себя коронавирус, должны самостоятельно изолироваться. Оставаться дома стоит, если у вас пропали запахи или вкусы, появился жар и повысилась утомляемость, уточнил Абдех.

В России уже несколько дней прирост новых больных COVID-19 не превышает 17 тысяч человек, напоминает телеканал 360. Однако расслабляться рано, считает ученый Агаси Тавадян. В апреле может начаться новая вспышка коронаивруса.