Ученый предрек России новую вспышку коронавируса

Новая вспышка коронавируса в России может произойти в апреле. Об этом заявила эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
«Прогнозируется также третья волна, которая начнется в середине весны», — цитирует эксперта РИА «Новости».
При этом Тавадян подчеркнула, что пик третьей волны будет ниже, так как существенная часть россиян уже переболела COVID. По мнению эксперта, вспышку заболеваемости удастся нивелировать, если около 70% населения будут привиты.
Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что наступивший 2021 год будет не сильно легче, чем 2020-й, так как начинается третья волна пандемии. Он подчеркнул, что россиянам в нынешнем году не удастся расслабиться. По мнению Кудрина, правительству РФ придется предпринимать новые меры поддержки населения, так как это будет трудный год. Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) спрогнозировали ухудшение ситуации с коронавирусом в мире, несмотря на массовую вакцинацию, пишет «Национальная служба новостей».
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