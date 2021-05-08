Большинство из пострадавших — это школьницы в возрасте 11-15 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По меньшей мере 55 человек погибли и 150 получили ранения при взрывах у школы в западной части Кабула, столицы Афганистана. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в службе безопасности.

Большинство из пострадавших — это школьницы в возрасте 11-15 лет. По данным агентства, заминированный автомобиль взорвался перед государственной школой для девочек в Кабуле. На данный момент официально подтверждена гибель 30 человек, передает ТАСС.

Афганский лидер Ашраф Гани обвинил в произошедшем радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ) и назвал взрывы терактом. При этом талибы осудили нападение, согласно сообщению телеканала 1TV. Ни одна организация пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Ранее в США заявили, что рассматривают вариант полного отвода сил из Афганистана, пишет агентство Nation News. При этом они считают, что данная мера может привести к эскалации насилия, террористическим актам и ухудшению в области соблюдения прав человека. Резидент «Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами», востоковед Вячеслав Матузов уверен, что вывод американских войск из Афганистана выгоден России, так как ограничит экспансию ИГИЛ и приведет к уменьшению наркотрафика.