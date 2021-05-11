11 мая 2021

Юрист рассказал о риске лишиться машины сразу после покупки

© Служба новостей «URA.RU»
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Автосалон ВОЛЬВО. Челябинск, вольво, автосалон, автомобиль, иномарка
Кирилл Данилов рассказал, что автомобиль, выставленный на продажу, может оказаться в залоге Фото:

Если автомобиль в момент покупки находится в залоге, то кредитор может забрать у покупателя транспортное средство. Об этом заявил преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Кирилл Данилов.

«Возможна ситуация, в которой лицо передало кредитору в залог автомобиль, затем вы купили этот автомобиль, обремененный залогом», — рассказал юрист агентству «Прайм». Он отметил, что кредитор может взыскать средства с покупателя или забрать машину.

Данилов подчеркнул, что автомобиль, который может быть в залоге, стоит проверить на сайте Федеральной нотариальной палаты. Специальный сервис покажет, если на транспортное средство наложено обременение.

Ранее автоэксперты предупредили об опасности покупать автомобили в период кризиса. Юрист Дмитрий Попов посоветовал продавать машину через сервис «Госуслуги», сообщает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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