В Европарламенте заявили о борьбе с новой российской угрозой

В проекте доклада Европарламента говорится о «целом ряде угроз» со стороны РФ Фото: официальный сайт президента Украины

Евросоюзу и США необходимо противодействовать «российской угрозе» и «китайской дезинформации», а также перейти к более тесному сотрудничеству. Об этом говорится в докладе комитета по международным отношениям Европарламента.

В проекте доклада говорится о возвращении к многосторонней демократии стран-участниц по вопросам расового неравенства и прав человека, сообщает RT. Также во второй части отмечается необходимость объединения перед лицом вызовов в области безопасности и обороны, о важности защиты «глобальной демократии».

Заключительная часть доклада посвящена сотрудничеству Брюсселя и Вашингтона по ряду проблем, связанных с деятельностью иностранных государств — речь идет в том числе о Китае и России. В самом документе говорится о «целом ряде угроз» со стороны РФ, в том числе «вмешательстве в демократические процессы в ЕС и США, о гибридных угрозах и дезинформационных кампаниях».

Ранее депутаты Европарламента поддержали отключение России от международной межбанковской системы SWIFT и призвали остановить строительство газопровода «Северный поток — 2». Кроме того, депутаты выступили за бойкотирование российских энергоресурсов, сообщает « Утро.ру ».