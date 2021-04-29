Европарламент решил отключить Россию от SWIFT

Большая часть депутатов Европейского парламента поддержали резолюцию, в которой было предложено отключить Россию от международной межбанковской системы SWIFT и остановить строительство газопровода «Северный поток — 2». Ввести ограничения необходимо в случае вторжения РФ на Украину.
Поддержали резолюцию в ходе пленарного заседания 569 из 682 депутатов, сообщают «Ведомости». Издание отмечает, что документ не является обязательным к исполнению, а носит лишь рекомендательный характер для Европейского союза (ЕС). Основанием для выдвижения резолюции стала напряженная ситуация на юго-востоке Украины, дело основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального (организация включена Минюстом РФ в реестр НКО-иноагентов) и дипломатический скандал России с Чехией из-за взрыва боеприпасов в 2014 году в деревне Врбетице.
После того, как депутаты Европарламента разработали проект по отключению Россию от SWIFT, миллиардер Олег Дерипаска заявил о необходимости скорейшего введения в стране в оборот цифрового рубля. Немецкий политолог Александр Рар, по данным агентства Nation News, отметил, что резолюциями Европарламента государства ЕС обычно не руководствуются.