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МЧС: на Пермь надвигаются грозы с градом

© Служба новостей «URA.RU»
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Молния над городом. Курган, молния, гроза
16 июня в Пермском крае будет 25-30 градусов тепла Фото:

Днем 16 июня в Пермском крае ожидаются грозы с градом, сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю на своем сайте. В регионе объявлена высокая пожарная опасность.

«16 июня ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы, град», — сообщает ГУ МЧС России по региону. Во время грозы порывы ветра будут достигать скорости 17-22 м/с. Температура воздуха днем будет около 30 градусов, а ночью — 12-17 градусов.

За неделю в Пермском крае произошло 212 пожаров, в которых погибли 10 человек, сообщает министерство территориальной безопасности Пермского края. «12-13 июня зарегистрировано 15 случаев горения мусора на открытой территории, 9 — горение тополиного пуха, 7 — горение сухой травянистой растительности и 4 случая горения мусора внутри зданий», — уточняют в ведомстве.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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