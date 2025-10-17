Пермские рыбаки хвастаются уловом налима

Рыбаки ловят налима и в Перми, и за пределами города
Рыбаки из Пермского края активно ловят налима. Своим уловом они хвастаются в сообществе «Банда РБК Рыбалка в Пермском крае».
«Рыбачил в районе деревни Шилово. Дистанцию выбрал 30-40 метров. В качестве приманки использовал червей и ерша. Выловил два экземпляра», — поделился Владимир Карнаухов.
Дмитрий Бадьин признался, что рыбачил в Курье и поймал налима на ерша, а его приятель на креветку. Александр Груздев также ловил налима в районе Курьи. Хищник попался на тюльку. В Новоильинском налим тоже клюет: Александр Богданов поймал сразу двух налимов.
