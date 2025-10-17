Суд в ноябре рассмотрит иск экс-депутата заксобрания Пермского края к Минфину

Рассмотрение иска, поданного бывшим губернатором Кировской области Никитой Белых и экс-депутатом заксобрания Прикамья к Минфину РФ, по существу начнется в Свердловском районном суде Перми 14 ноября. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Предварительное заседание (по иску Белых — прим. URA.RU) прошло 17 октября. Основное — назначено на 14 ноября», — сообщили в суде корреспондентам ТАСС.
Белых потребовал от государства выплатить компенсацию за необоснованное уголовное преследование по обвинениям в злоупотреблении и превышении должностных полномочий. URA.RU уже писало, что размер морального вреда, по его оценке, составляет 10 млн рублей.
В судебных материалах указано, что в 2021 году Белых проходил по делу, связанному с предоставлением займов компанией «Кировская региональная ипотечная корпорация». В прошлом году его полностью оправдали. Это было второе уголовное дело в отношении экс-депутата и губернатора Белых. По первому — он отсидел восемь лет в колонии. В 2016 году Белых задержали с поличным при получении взятки в размере 200 тысяч евро. Выйдя на свободу, Белых вернулся в Пермь и устроился работать на одном из местных предприятий.
