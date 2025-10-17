Боролся с бандами в Мордовии, служил на Кавказе: чем известен новый замначальника прикамского УМВД

Новый замначальника пермской полиции боролся с оргпреступностью в Мордовии
Алексей Кежватов пришел в органы МВД в 1993 году
Новый заместитель начальника ГУ МВД по Пермскому краю Алексей Кежватов начал службу в органах правопорядка в 1993 году. В спецотеле быстрого реагирования республиканского МВД Мордовии он боролся с организованной преступностью, с 2016 год руководил управлением по вопросам миграции.

«Алексей Кежватов родился в 1971 году в Мордовской АССР. Службу в органах внутренних дел начал в 1993 году в должности оперуполномоченного спецотдела быстрого реагирования Управления по организованной преступности при МВД Республики Мордовия», — говорится с справке, представленной на сайте прикамского полицеского главка.

Кежватов является дипломированным юристом, в 2005 году он окончил Нижегородскую академию МВД России. Полицейский служил на территории Северо-Кавказского региона. С 2021 по 2024 год являлся начальником полиции-замминистра внутренних дел по Республике Тыва. Затем получил аналогичную должность во Владикавказском УМВД. Кежватов имеет ведомственные награды МВД России: «За доблесть в службе», «За отличие в службе» I, II, III степени, «За боевое содружество».

