На полках пермских магазинов начали появляться новогодние украшения для дома. Торговые сети продают статуэтки, гирлянды, мишуру и елочные игрушки. Праздничные товары заметил корреспондент URA.RU в одном из супермаркетов.
«В магазинах стали продавать новогодние украшения. Например, ретро игрушку на елку можно купить за 116 рублей, гирлянду — за 250 рублей, а мишуру — от 69 рублей», — рассказал корреспондент агентства. При этом новогодние товары появились еще не во всех торговых сетях.
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми начали продавать билеты на Новогодние елки. Показывать представления для детей начнут с 27 декабря.
