Природа

Экология

Пермяков предупредили о расширении карантинных зон из-за опасного лесного вредителя

Жук-полиграф распространился еще на 33 тысячах гектаров в Пермском крае
18 октября 2025 в 09:19
В лесах Прикамья выявлены новые очаги распространения вредителя

Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В лесах Прикамья обнаружили новые очаги распространения опасного вредителя — уссурийского полиграфа. Площадь заражения составила порядка 33 тысяч гектаров, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской республике и Пермскому краю.

«Жук-полиграф распространился на новые участки в пределах лесного фонда Чердынского лесничества, а также вблизи деревни Анисимово. Площадь фитосанитарной зоны по карантинному объекту здесь составила 3 786,37 гектара. Кроме того, в Чайковском лесничестве и его окрестностях карантинная фитосанитарная зона была увеличена до 29 558,87 ггектара», — сказано в сообщении на сайте ведомства.

Ранее стало известно, что на территории Прикамья был установлен карантин на площади свыше 119 тысяч гектаров в связи с распространением уссурийского полиграфа. Данный жук приводит к уничтожению лесных массивов в Октябрьском, Кунгурском, Ординском и Кишертском лесничествах.

