Пермяков предупредили о расширении карантинных зон из-за опасного лесного вредителя
В лесах Прикамья выявлены новые очаги распространения вредителя
Фото: Александр Елизаров © URA.RU
В лесах Прикамья обнаружили новые очаги распространения опасного вредителя — уссурийского полиграфа. Площадь заражения составила порядка 33 тысяч гектаров, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской республике и Пермскому краю.
«Жук-полиграф распространился на новые участки в пределах лесного фонда Чердынского лесничества, а также вблизи деревни Анисимово. Площадь фитосанитарной зоны по карантинному объекту здесь составила 3 786,37 гектара. Кроме того, в Чайковском лесничестве и его окрестностях карантинная фитосанитарная зона была увеличена до 29 558,87 ггектара», — сказано в сообщении на сайте ведомства.
Ранее стало известно, что на территории Прикамья был установлен карантин на площади свыше 119 тысяч гектаров в связи с распространением уссурийского полиграфа. Данный жук приводит к уничтожению лесных массивов в Октябрьском, Кунгурском, Ординском и Кишертском лесничествах.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!