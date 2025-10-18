Пермяков предупредили о расширении карантинных зон из-за опасного лесного вредителя

«Жук-полиграф распространился на новые участки в пределах лесного фонда Чердынского лесничества, а также вблизи деревни Анисимово. Площадь фитосанитарной зоны по карантинному объекту здесь составила 3 786,37 гектара. Кроме того, в Чайковском лесничестве и его окрестностях карантинная фитосанитарная зона была увеличена до 29 558,87 ггектара», — сказано в сообщении на сайте ведомства.