17 октября 2025

Пермяк выплатит деньги за то, что испортил чужую машину

Суд разрешил спор двух пермяков
Суд разрешил спор двух пермяков

Житель Губахи выплатит десятки тысяч рублей за то, что испортил чужую машину. Копия решения Губахинского городского суда имеется в распоряжении редакции.

«В суде установлено, что мужчина находился во дворе дома. Он увидел автомобиль и решил его испортить. Вандал попортил заднюю дверь и переднее стекло у автомобиля. Владелец авто обратился в правоохранительные органы, а позже с гражданским иском в суд, так как ему пришлось ремонтировать автомобиль», — говорится в решении суда.

Уголовное дело в отношении вандала возбуждать не стали. В рамках гражданского иска пермяк, испортивший автомобиль, выплатит его владельцу 99 900 рублей.

