Пермяк выплатит деньги за то, что испортил чужую машину

Житель Губахи выплатит десятки тысяч рублей за то, что испортил чужую машину. Копия решения Губахинского городского суда имеется в распоряжении редакции.
«В суде установлено, что мужчина находился во дворе дома. Он увидел автомобиль и решил его испортить. Вандал попортил заднюю дверь и переднее стекло у автомобиля. Владелец авто обратился в правоохранительные органы, а позже с гражданским иском в суд, так как ему пришлось ремонтировать автомобиль», — говорится в решении суда.
Уголовное дело в отношении вандала возбуждать не стали. В рамках гражданского иска пермяк, испортивший автомобиль, выплатит его владельцу 99 900 рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.