17 октября 2025

Жесткое столкновение на встречке: трое пермяков госпитализированы

Трое человек попали в больницу после ДТП в Перми
В обстоятельствах аварии разбираются правоохранители
В Перми в результате жесткого лобового столкновения двух иномарок трое человек попали в больницу. Об этом URA.RU рассказали очевидцы. Информацию подтвердил источник в городских силовых структурах.

«ДТП произошло на улице Окулова. Предварительно, водитель Audi выехал на полосу встречного движения и врезался в Ford Fusion. Пострадали водитель и пассажир Audi, а также женщина, управлявшая Ford. Всех их с травмами разной степени тяжести отправили в больницу», — пояснил собеседник URA.RU.

Редакция запросила комментарий по теме публикации в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.

