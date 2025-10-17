Жесткое столкновение на встречке: трое пермяков госпитализированы

В Перми в результате жесткого лобового столкновения двух иномарок трое человек попали в больницу. Об этом URA.RU рассказали очевидцы. Информацию подтвердил источник в городских силовых структурах.
«ДТП произошло на улице Окулова. Предварительно, водитель Audi выехал на полосу встречного движения и врезался в Ford Fusion. Пострадали водитель и пассажир Audi, а также женщина, управлявшая Ford. Всех их с травмами разной степени тяжести отправили в больницу», — пояснил собеседник URA.RU.
Редакция запросила комментарий по теме публикации в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.
