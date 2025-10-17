Из-за тумана следует соблюдать повышенную осторожность
В ночь на 18 октября на Пермь обрушился густой туман. Местами на трассе ничего не видно, предупреждают читатели URA.RU.
«Плотный туман в Перми. По дороге в Закамск — нулевая видимость», — сообщили собеседники агентства.
О неблагоприятном погодном явлении пермяков ранее предупреждало МЧС. Ожидается, что туман не пропадет раньше утра 18 октября.
Дымка хорошо заметна даже в освещенных частях города
