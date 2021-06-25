Российская певица Татьяна Буланова может войти в федеральный список партии «Родина» на сентябрьских выборах в Госдуму. Об этом сообщил источник URA.RU близкий к партии.
«Буланову предлагается выдвинуть в федеральной части партсписка и по 216-му округу. Точное место в списке пока неизвестно, еще обсуждаем это с коллегами. Лидер списка уже известен — Алексей Журавлев. Также в федеральной части возможно появление мэра Тамбова Максима Косенкова и сына Дмитрия Рогозина Алексея, но окончательное решение принимать съезду», — сообщил инсайдер. Съезд партии пройдет 26 июня.
Ранее президент России Владимир Путин назначил дату выборов в Госдуму. Путин подписал указ о назначении голосования на 19 сентября 2021 года. Об этом сообщает «
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