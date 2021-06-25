Певица Буланова станет кандидатом в депутаты Госдумы по спискам. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Татьяна Буланова будет участвовать в выборах Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Российская певица Татьяна Буланова может войти в федеральный список партии «Родина» на сентябрьских выборах в Госдуму. Об этом сообщил источник URA.RU близкий к партии.

«Буланову предлагается выдвинуть в федеральной части партсписка и по 216-му округу. Точное место в списке пока неизвестно, еще обсуждаем это с коллегами. Лидер списка уже известен — Алексей Журавлев. Также в федеральной части возможно появление мэра Тамбова Максима Косенкова и сына Дмитрия Рогозина Алексея, но окончательное решение принимать съезду», — сообщил инсайдер. Съезд партии пройдет 26 июня.

Ранее президент России Владимир Путин назначил дату выборов в Госдуму. Путин подписал указ о назначении голосования на 19 сентября 2021 года. Об этом сообщает «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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