Курганский вуз продлил приемную кампанию из-за дефицита студентов

Курганский вуз набрал студентов на бюджет со второй попытки Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Курганский госуниверситет не успел набрать студентов-бюджетников на очное обучение в первую волну приемной кампании. Вуз объявлял дополнительный набор. В пресс-службе вуза URA.RU пояснили, что на сегодня все бюджетные места закрыты.

«В Курганском госуниверситете состоится дополнительный набор на бюджетные места по ряду направлений подготовки. В соответствии с федеральным порядком поступления в вузы и правилами приема КГУ университет в установленные им сроки может открыть допнабор, если останутся вакантные места. Дополнительный набор проходил по 30 августа», — указано на сайте КГУ. Первые приказы о зачислении студентов на бюджет датированы 17 августа.

После объявления дополнительного набора КГУ закрыл все бюджетные места, пояснили в пресс-службе университета. «В целом на бюджет на первый курс обучения бакалавриата, специалитета зачислено около 900 человек. В этом году на очную форму обучения на бюджетные места на бакалавриат и специалитет поступили 696 человек. Заочную форму обучения на бюджете бакалавриата и специалитета выбрали более 100 человек. В магистратуре на бюджет пришли около 100 человек», — пояснили в вузе.

При этом приемная кампания еще не закончена. Университет продолжает набор на заочную форму обучения на платные места. Окончательные итоги приемной кампании будут подведены позже.

URA.RU писало, что в июне 2021 года КГУ посетил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Во время визита Фалькова КГУ подписал соглашение о сотрудничестве с Московским государственным техническим университетом им. Баумана.