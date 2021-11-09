Госдума решила увеличить пенсии в России

Государственная дума РФ в первом чтении одобрила законопроект, согласно которому в России увеличат на 4% пенсий лицам, проходившим военную и приравненную к ней службу. Об этом сообщается на сайте базы законопроектов ГД.
До 2023 года хотят приостановить действие закона, по которому денежное довольствие учитывается при исчислении пенсии с 2012 года в размере 54% и ежегодно увеличивается на 2% до достижения 100%. Также предлагается увеличить размер денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии на 0,38% до 74%.
«С учетом уровня инфляции законом о бюджете России ежегодное увеличение пенсии может быть установлено в размере, превышающем 2%. Законопроект учитывает повышение денежного довольствия военнослужащих на прогнозный уровень инфляции — 4% 2022 года», — сообщается в пояснительной записке к законопроекту.
Ранее в Минтруда заявили, что 2023 года пенсии по потери кормильца будут назначаться беззаявительно. В настоящее время в случае смерти родителя представители ребенка обращаются с заявлением в ПФР для назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца.
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