Госдума решила увеличить пенсии в России

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Новые полицейские будки. Курган, закат, пенсия, вечер, пенсионеры
Госдума приняла в первом чтении проект о военных пенсиях Фото:

Государственная дума РФ в первом чтении одобрила законопроект, согласно которому в России увеличат на 4% пенсий лицам, проходившим военную и приравненную к ней службу. Об этом сообщается на сайте базы законопроектов ГД.

До 2023 года хотят приостановить действие закона, по которому денежное довольствие учитывается при исчислении пенсии с 2012 года в размере 54% и ежегодно увеличивается на 2% до достижения 100%. Также предлагается увеличить размер денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии на 0,38% до 74%.

«С учетом уровня инфляции законом о бюджете России ежегодное увеличение пенсии может быть установлено в размере, превышающем 2%. Законопроект учитывает повышение денежного довольствия военнослужащих на прогнозный уровень инфляции — 4% 2022 года», — сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее в Минтруда заявили, что 2023 года пенсии по потери кормильца будут назначаться беззаявительно. В настоящее время в случае смерти родителя представители ребенка обращаются с заявлением в ПФР для назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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