Минтруд предупредил об изменениях в пенсиях с 2023 года

С 2023 года пенсии по случаю потери кормильца будут назначаться беззаявительно. Об этом говорится в законопроекте, разработанном Минтруда РФ.
«С 1 января 2023 года пенсии по потери кормильца несовершеннолетним будут назначаться без заявления от представителя ребенка. Это будет происходить автоматически на основании сведений ПФР и единого госреестра ЗАГС», — рассказали URA.RU в пресс-службе Минтруда РФ.
В настоящее время в случае смерти родителя или признания его пропавшим без вести представители ребенка обращаются с заявлением в территориальный орган ПФР для назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца и социальной пенсии по случаю потери кормильца. Сейчас же их участие не потребуется.
Ранее в Госдуме предупредили об изменении льгот для семей с детьми. По словам депутата Светланы Бессараб, Госдума готовит дорожную карту по социальной помощи россиянам, значит, многодетные и неполные семьи ждут изменения в части поддержки граждан.
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