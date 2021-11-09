Минтруд предупредил об изменениях в пенсиях с 2023 года

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Площадь Ленина. Курган, ученики, девочки, дети, зимние каникулы, зима, ученицы
Пенсии несовершеннолетним по потере кормильца будут назначаться беззаявительно Фото:

С 2023 года пенсии по случаю потери кормильца будут назначаться беззаявительно. Об этом говорится в законопроекте, разработанном Минтруда РФ.

«С 1 января 2023 года пенсии по потери кормильца несовершеннолетним будут назначаться без заявления от представителя ребенка. Это будет происходить автоматически на основании сведений ПФР и единого госреестра ЗАГС», — рассказали URA.RU в пресс-службе Минтруда РФ.

В настоящее время в случае смерти родителя или признания его пропавшим без вести представители ребенка обращаются с заявлением в территориальный орган ПФР для назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца и социальной пенсии по случаю потери кормильца. Сейчас же их участие не потребуется.

Ранее в Госдуме предупредили об изменении льгот для семей с детьми. По словам депутата Светланы Бессараб, Госдума готовит дорожную карту по социальной помощи россиянам, значит, многодетные и неполные семьи ждут изменения в части поддержки граждан.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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