30 ноября 2021

За гибель байкера в ходе погони ГИБДД ответит челябинский таксист

© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактическое мероприятие ГИБДД по выявлению нарушителей. Магнитогорск, жезл, дпс
У погибшего парня не было прав (фото из архива) Фото:

Житель Челябинска предстанет перед судом за совершение ДТП, в котором погиб мотоциклист. Трагедия произошла во время преследования байкера сотрудниками ГИБДД. Как сообщили в пресс-службе городской прокуратуры, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение.

«Обвиняемый 24 июня текущего года около 23:45, управляя автомобилем Skoda Rapid по ул. Молодогвардейцев, выехал на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с мотоциклом Suzuki. От полученных травм мотоциклист скончался», — заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как сообщали СМИ, гибель байкера произошла во время погони за ним экипажа ГИБДД. Судя по поведению таксиста на Skoda Rapid, 30-летний водитель увидел проблесковые маячки и решил помочь полиции, перегородив дорогу 26-летнему мотоциклисту. Это спровоцировало ДТП и привело к гибели молодого парня. Впоследствии выяснилось, что ГИБДД лишало погибшего водительских прав и он не имел право управлять мотоциклом.

Обвиняемый вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Родители погибшего байкера заявили гражданский иск о возмещении морального вреда на сумму в два млн. рублей. В отношении водителя Skoda возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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