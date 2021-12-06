Курганский «Метрополис» вызвали в суд из-за кировских игрушек

Компания из Кирова обнаружила в Кургане нарушение своих прав на товарный знак Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Кировское ООО «Планета» подало в суд на курганский «Метрополис». Компания пыталась отсудить 270 000 рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак. Информация размещена на сайте Арбитражного суда Курганской области.

«ООО «Планета» (Киров) обратилось в Арбитражный суд Курганской области с исковым заявлением к «Компания «Метрополис». Повод — о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, зарегистрированный под № 632208 («Рисуй светом», набор для творчества — прим. ред.) в размере 270 000 рублей», — сказано в материалах суда.

По версии кировской компании, в курганских магазинах «Метрополис» наборы продавались оригинальные, но без согласия правообладателя, что является нарушением его прав. «Факт реализации товаров ответчиком не оспаривается. Возражая в отношении заявленных требований, ответчик указывал, что вся партия наборов для творчества была приобретена у одного поставщика и реализовывалась им во всех принадлежащих ответчику торговых точках», — сказано в деле.

Истец пытался компенсировать по 10 тысяч рублей за каждый из 27 товаров, приобретенных в разных магазинах. Однако суд отметил, что кировская компания не предупредила «Метрополис» о нарушении своих прав после первой же покупки. В итоге 27 эпизодов были признаны как один. Суд решил, что «Метрополис» должен выплатить компенсацию в 50 тысяч рублей, а также расходы на приобретение товара и госпошлину (около 4000 рублей).

URA.RU ранее писало, что курганская торговая сеть «Метрополис» должна выплатить китайской компании компенсацию в 240 тысяч рублей за продажу поддельных игрушек. Но китайцы с суммой не согласились, запросив 2,2 млн рублей.