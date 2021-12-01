Китайская компания в Кургане судится с «Метрополисом» за миллионы

Судебный спор «Метрополиса» с китайской компанией переместился в Москву Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганская торговая сеть «Метрополис» должна выплатить китайской компании компенсацию в 240 тысяч рублей за продажу поддельных игрушек. Но китайцы с суммой не согласились, запросив 2,2 млн рублей. Об этом говорится в решении, опубликованном на сайте Арбитражного суда Курганской области.

«Alpha Group Co., Ltd (Китай) обратилось в Арбитражный суд Курганской области с исковым заявлением к ООО «Компания «Метрополис» о взыскании компенсации в размере 2 260 000 рублей за нарушения исключительного права на произведения изобразительного искусства… Установлены факты продажи контрафактного товара — игрушек-трансформеров», — говорится в материалах суда.

Контрафактные товары были приобретены в 19 торговых точках Кургана. В доказательство в суде были представлены чеки, а также видеозаписи совершения покупок. Представитель китайской компании приложил также свидетельства о регистрации творчества, выданное Гуандунским управлением авторского права. Ответчик при этом не представил доказательства передачи ему авторских прав.

Суд первой инстанции исковые требования удовлетворил частично. С «Метрополиса» взыскана компенсация в размере 240 000 рублей. Но китайская компания не согласилась с суммой. Она подала апелляцию, однако Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (Челябинск) оставил решение курганского суда в силе. «Определение судом первой инстанции размера взысканной компенсации не является произвольным, а сделано с учетом фактических обстоятельств дела», — говорится в решении челябинского суда.

Компания Alpha Group Co., Ltd подала кассационную жалобу. Ее рассмотрит суд по интеллектуальным правам в Москве. Заседание состоится 29 декабря.