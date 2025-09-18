Трамп ответил на вопрос, считает ли он ошибкой приглашение Путина на Аляску

Президент США Дональд Трамп не считает ошибкой свое приглашение президента России Владимира Путина посетить Аляску, несмотря на продолжающийся вооруженный конфликт на Украине. Об этом глава американского государства заявил на пресс-конференции в Великобритании, куда он прибыл с официальным визитом.
В ответ на прямой вопрос, считает ли он ошибкой свое приглашение, Трамп заявил. «Нет», — сообщил он. Трансляцию мероприятия вел Белый дом в соцсети Х.
Летом представители двух стран встречались в Анкоридже на Аляске. Тогда, по информации помощника президента РФ Юрия Ушакова, президенты Путин и Трамп обсудили возможные шаги по урегулированию конфликта на Украине и другие вопросы международной повестки.
Ранее в сувенирной лавке при Белом доме появилась лимитированная коллекционная монета «Президенты Трамп и Путин». Она посвящена встрече лидеров на Аляске. Монета выпущена в рамках серии, посвященной историческим отношениям США и России.
