Трамп ответил на вопрос, считает ли он ошибкой приглашение Путина на Аляску

Трамп: не считаю ошибкой приглашение Путина на Аляску
Трамп заявил о правильности проведения встречи на Аляске
Трамп заявил о правильности проведения встречи на Аляске Фото:

Президент США Дональд Трамп не считает ошибкой свое приглашение президента России Владимира Путина посетить Аляску, несмотря на продолжающийся вооруженный конфликт на Украине. Об этом глава американского государства заявил на пресс-конференции в Великобритании, куда он прибыл с официальным визитом.

В ответ на прямой вопрос, считает ли он ошибкой свое приглашение, Трамп заявил. «Нет», — сообщил он. Трансляцию мероприятия вел Белый дом в соцсети Х.

Летом представители двух стран встречались в Анкоридже на Аляске. Тогда, по информации помощника президента РФ Юрия Ушакова, президенты Путин и Трамп обсудили возможные шаги по урегулированию конфликта на Украине и другие вопросы международной повестки.

Ранее в сувенирной лавке при Белом доме появилась лимитированная коллекционная монета «Президенты Трамп и Путин». Она посвящена встрече лидеров на Аляске. Монета выпущена в рамках серии, посвященной историческим отношениям США и России.

