Губернатор Шумков придумал, чем займется на пенсии. Скрин

07 декабря 2021 в 12:32 Размер текста - 17 +

Своей идеей губернатор Вадим Шумков поделился в instagram-аккаунте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков предположил, что на пенсии он будет больше фотографировать. Об этом глава региона написал в своем instagram-аккаунте. «Так се фотограф, но намек чем заняться на пенсии понятен). Доброго дня вам», — ответил Шумков в комментариях под своим постом пользовательнице ira.less, которая назвала его неплохим фотографом (орфография и пунктуация автора сохранены). Пользовательница kabzhanovabariza ответила губернатору, что его фотографии побуждают ее к позитивному мироощущению. Ранее Шумков рассказывал, что на пенсии возможно займется журналистикой. Он объяснил это тем, что «журналистом удобно работать, не решая проблемы, не давая ответы». Скрин: instagram-аккаунт Вадима Шумкова Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков предположил, что на пенсии он будет больше фотографировать. Об этом глава региона написал в своем instagram-аккаунте. «Так се фотограф, но намек чем заняться на пенсии понятен). Доброго дня вам», — ответил Шумков в комментариях под своим постом пользовательнице ira.less, которая назвала его неплохим фотографом (орфография и пунктуация автора сохранены). Пользовательница kabzhanovabariza ответила губернатору, что его фотографии побуждают ее к позитивному мироощущению. Ранее Шумков рассказывал, что на пенсии возможно займется журналистикой. Он объяснил это тем, что «журналистом удобно работать, не решая проблемы, не давая ответы».