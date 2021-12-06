06 декабря 2021

Губернатор Шумков придумал, чем займется на пенсии. Скрин

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков вручает государственные награды сотрудникам ЗАО «Курганстальмост». Курган, шумков вадим
Своей идеей губернатор Вадим Шумков поделился в instagram-аккаунте Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков предположил, что на пенсии он будет больше фотографировать. Об этом глава региона написал в своем instagram-аккаунте.

«Так се фотограф, но намек чем заняться на пенсии понятен). Доброго дня вам», — ответил Шумков в комментариях под своим постом пользовательнице ira.less, которая назвала его неплохим фотографом (орфография и пунктуация автора сохранены).

Пользовательница kabzhanovabariza ответила губернатору, что его фотографии побуждают ее к позитивному мироощущению. Ранее Шумков рассказывал, что на пенсии возможно займется журналистикой. Он объяснил это тем, что «журналистом удобно работать, не решая проблемы, не давая ответы».

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков предположил, что на пенсии он будет больше фотографировать. Об этом глава региона написал в своем instagram-аккаунте. «Так се фотограф, но намек чем заняться на пенсии понятен). Доброго дня вам», — ответил Шумков в комментариях под своим постом пользовательнице ira.less, которая назвала его неплохим фотографом (орфография и пунктуация автора сохранены). Пользовательница kabzhanovabariza ответила губернатору, что его фотографии побуждают ее к позитивному мироощущению. Ранее Шумков рассказывал, что на пенсии возможно займется журналистикой. Он объяснил это тем, что «журналистом удобно работать, не решая проблемы, не давая ответы».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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