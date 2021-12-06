Губернатор Курганской области Вадим Шумков предположил, что на пенсии он будет больше фотографировать. Об этом глава региона написал в своем instagram-аккаунте.
«Так се фотограф, но намек чем заняться на пенсии понятен). Доброго дня вам», — ответил Шумков в комментариях под своим постом пользовательнице ira.less, которая назвала его неплохим фотографом (орфография и пунктуация автора сохранены).
Пользовательница kabzhanovabariza ответила губернатору, что его фотографии побуждают ее к позитивному мироощущению. Ранее Шумков рассказывал, что на пенсии возможно займется журналистикой. Он объяснил это тем, что «журналистом удобно работать, не решая проблемы, не давая ответы».
Губернатор Курганской области Вадим Шумков предположил, что на пенсии он будет больше фотографировать. Об этом глава региона написал в своем instagram-аккаунте. «Так се фотограф, но намек чем заняться на пенсии понятен). Доброго дня вам», — ответил Шумков в комментариях под своим постом пользовательнице ira.less, которая назвала его неплохим фотографом (орфография и пунктуация автора сохранены). Пользовательница kabzhanovabariza ответила губернатору, что его фотографии побуждают ее к позитивному мироощущению. Ранее Шумков рассказывал, что на пенсии возможно займется журналистикой. Он объяснил это тем, что «журналистом удобно работать, не решая проблемы, не давая ответы».