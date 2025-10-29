В Кургане восемь маршрутов поедут в объезд из-за ремонта дороги
Ремонтные работы проводятся в Кургане по ул. Гоголя
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Кургане восемь маршрутов автобусов будут объезжать участок дороги по улице Гоголя, где проводится ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«В связи с проведением ремонтных работ 29 октября на ул. Гоголя, на участке от дома №10 по ул. Гоголя до дома №58 по ул. Пушкина, до 21:00ч. движение автобусов маршрутов №№ 45, 50, 54, 57, 68, 91, 96, 321 будет осуществляться в объезд», — сообщили в мэрии.
Автобусы поедут по улицам Тобольная и Пушкина. Пассажиров и водителей автотранспорта просят быть внимательными.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане дорожники приступили к укладке асфальтобетонного покрытия на расширяемом участке дороги возле ЦПКиО. В настоящее время идет укладка чернового слоя, а финальный этап работ запланирован на 29 октября.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!