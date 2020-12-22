Губернатор Шумков рассказал, чем займется на пенсии

Глава Курганской области Вадим Шумков на пенсии займется журналистикой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Курганской области Вадим Шумков рассказал, что на пенсии, возможно, займется журналистикой. Губернатор это озвучил на итоговой пресс-конференции, которая состоялась в правительстве Курганской области.

«Журналистом удобно работать, не решая проблемы, не давая ответы. Я, возможно, на пенсии тоже стану журналистом, если доживу», — рассказал курганским корреспондентам губернатор Шумков, отвечая на вопрос о муниципальной реформе.

В ответе глава региона акцентировал, что главная цель реформы минимизировать количество служащих, которые часто дублируют обязанности коллег. При этом в муниципалитетах возникают конфликты, а население, не получая помощь на местах, идет жаловаться вышестоящей власти на не очищенные дороги или отсутствие лампочки.

«Вопрос в том, чтобы заставить систему работать эффективно. И, если отслеживаете федеральную повестку, сейчас то же самое происходит выше. Там нет задачи уволить чиновников, а задача — заставить систему быть более легковесной и более эффективной для жителей», — отметил Шумков.

Тем, кто после сокращения остался без работы, глава региона посоветовал освоить рабочие специальности. Он отметил, что из-за дефицита рабочих людей в регионе остались не отремонтированы многие фасады домов.

Ранее Шумков раскрыл, сколько чиновников было сокращено за время его работы на посту. В правительстве области за первые полгода было уволено 200 человек. Еще 500 сокращено в муниципальном звене. Федеральные и областные ведомства получили письма из Москвы. В них говорится об административной реформе, в рамках которой нужно сократить до 10% госслужащих.