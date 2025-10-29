Жители домой в Левашово боятся, что у них никогда не будет городского водопровода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Собственники частных домов в поселке Левашово в Кургане считают, что власти хотят продать пустырь на улице Майской под строительство индивидуальных домов (ИЖС). Участок земли площадью 5,5 тысяч квадратных метров изначально предназначался под строительство детского сада, если бы его начали строить — проложили бы центральный водопровод, которого сейчас в поселке нет. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали местные жители.

«Если этот участок будет застроен коттеджами, поселок останется без городского водопровода навсегда и без детского сада. Сейчас в поселке пустые колодцы. А та вода, которая идет из скважин, там уровень железа превышает норму в 20 раз», — возмущается одна из жительниц домов Татьяна.

На публичной кадастровой карте России данный участок земли в Левашово отмечен, как объект для размещения здания детского сада. Однако на геоинформационном портале Госуслуг по новым сведениям земля уже отмечена как выделенная под ИЖС.

На портале указано, что вид разрешенного пользования участка земли в Левашово «для индивидуального жилищного строительства» Фото: геоинформационный портал

Но строительство частных домов еще не началось и жители поселка надеются, что еще можно исправить ситуацию. Строительство центрального водопровода в поселке позволило бы обеспечивать круглосуточную поставку воды с контролем качества и минимальными хлопотами для жителей, в отличие от индивидуальных систем, требующих бурения и обслуживания, а главное — развивать в новом микрорайоне всю необходимую инфраструктуру.

