В Курганской области досрочно выплатят пособия

Отделение Социального фонда России (СФР) по Курганской области перечислит пособия жителям региона за октябрь досрочно. Это связано с тем, что часть выплатных дней совпадает с официальными выходными, сообщили URA.RU в пресс-службе соцфонда.

«1 ноября будут перечислены такие меры поддержки, как единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, выплаты по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей, пособие на первого ребенка до трех лет, а также выплаты семьям военнослужащих по призыву и мобилизованных», — сообщили в пресс-службе отделения СФР по Курганской области.

Очередной транш ежемесячной выплаты из материнского капитала для семей с детьми до трех лет поступил 5 ноября, а до 7 ноября пособие по уходу за ребенком до полутора лет получат работающие родители.

В ведомстве отметили, что сроки поступления выплат на карты зависят от графика работы банков. Начисление занимает сутки: если деньги не пришли утром, рекомендуется дождаться их до конца дня. Пенсионные выплаты в ноябре будут перечислены на банковские счета 13 и 20 числа. Для зауральцев, которые получают выплаты через почту, доставка пособий и пенсий организована с 5 по 25 ноября согласно установленному графику отделений.