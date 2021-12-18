Пермский умный ворон Гоша стал героем ток-шоу на Первом канале

Пермяка и его ворона показали в программе федерального канала Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ручной ворон Гоша и его хозяин Александр Чугайнов приняли участие в съемках шоу на Первом канале. В эфир программа выйдет в начале января, рассказал пермяк в соцсети TikTok.

«Вот мы с Гошей и в Останкино. Будем рассказывать нашу историю — как с Гошей встретились. Покажем команды. Программа выйдет в первых числах января, в новогодние каникулы», — анонсирует хозяин птицы выпуск в своем видеоролике.

Ворона он подобрал птенцом в лесу в 2020 году. Александр воспитал Гошу и обучил различным командам. У умной птицы есть аккаунты в соцсетях, где ролики набирают десятки тысяч просмотров. В TikTok у Гоши 1,1 млн подписчиков.