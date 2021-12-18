18 декабря 2021
17 декабря 2021

Пермский умный ворон Гоша стал героем ток-шоу на Первом канале

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяка и его ворона показали в программе федерального канала Фото:

Ручной ворон Гоша и его хозяин Александр Чугайнов приняли участие в съемках шоу на Первом канале. В эфир программа выйдет в начале января, рассказал пермяк в соцсети TikTok.

«Вот мы с Гошей и в Останкино. Будем рассказывать нашу историю — как с Гошей встретились. Покажем команды. Программа выйдет в первых числах января, в новогодние каникулы», — анонсирует хозяин птицы выпуск в своем видеоролике.

Ворона он подобрал птенцом в лесу в 2020 году. Александр воспитал Гошу и обучил различным командам. У умной птицы есть аккаунты в соцсетях, где ролики набирают десятки тысяч просмотров. В TikTok у Гоши 1,1 млн подписчиков.

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Ручной ворон Гоша и его хозяин Александр Чугайнов приняли участие в съемках шоу на Первом канале. В эфир программа выйдет в начале января, рассказал пермяк в соцсети TikTok. «Вот мы с Гошей и в Останкино. Будем рассказывать нашу историю — как с Гошей встретились. Покажем команды. Программа выйдет в первых числах января, в новогодние каникулы», — анонсирует хозяин птицы выпуск в своем видеоролике. Ворона он подобрал птенцом в лесу в 2020 году. Александр воспитал Гошу и обучил различным командам. У умной птицы есть аккаунты в соцсетях, где ролики набирают десятки тысяч просмотров. В TikTok у Гоши 1,1 млн подписчиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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