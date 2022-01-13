Кудрин назвал срок, когда Россия перестанет зависеть от нефти

Кудрин заявил, что правительство должно пересматривать масштаб использования углеродных источников в производстве любых товаров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что приблизительно через 20 лет нефть перестанет быть основным экспортным товаром РФ и основным источником пополнения бюджета. Также он рассказал, что проблема начала энергоперехода и декарбонизация РФ — зависимость от нефти. Об этом Кудрин рассказал в своем интервью журналистам.

«Это может быть лет через 20, я думаю. Другая наша проблема — зависимость от нефти. Она и раньше была, но сейчас становится острее, начинается энергопереход и декарбонизация мировой экономики. Это как раз тот случай, когда готовиться нужно заранее. И, кстати, правительству России нужно отдать должное — оно начало работу», — заявил глава Счетной палаты в интервью ТАСС.

Алексей Кудрин отмечает, что для экономического роста РФ нужна культура предпринимателей и их деятельность должна быть престижной в обществе, потому что именно они создают новые товары. Он также сказал, что и бюджетную систему России нужно готовить к энергопереходу уже сейчас. «Счетная палата для себя избрала тему оценки перспектив энергоперехода и его воздействия на финансовую систему», — говорит Кудрин.

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