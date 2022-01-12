12 января 2022

В Греции не уверены, что нашли убийцу киллера Солоника

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт
Подозреваемого задержали 11 января Фото:

Гражданин Греции, которого задержали как обвиняемого в причастности к убийству курганского киллера Александра Солоника в 1997 году, может быть не связан с этим делом. Эта информация размещена в нескольких греческих СМИ.

Уроженец Грузии Иоаким Карслиадис, по данным telegram-канала «RT на русском», может быть связан не с убийством Солоника, а с преступлением, касающимся наркотиков. Представители канала ссылаются на публикации в греческих СМИ.

11 января в греческом издании Kathimerini была опубликована информация, что в международном аэропорту «Македония» в городе Салоники задержали человека, разыскиваемого как организатора убийств 37-летнего Александра Солоника и его 19-летней подруги Светланы Котовой. В 1995 году Солоник был задержан на Петровско-Разумовском рынке в Москве, где во время перестрелки убил пятерых милиционеров и охранника. После этого он сбежал из московского СИЗО «Матросская Тишина» и перебрался в Грецию. Через два года его с подругой убили в отеле в пригороде Афин.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Гражданин Греции, которого задержали как обвиняемого в причастности к убийству курганского киллера Александра Солоника в 1997 году, может быть не связан с этим делом. Эта информация размещена в нескольких греческих СМИ. Уроженец Грузии Иоаким Карслиадис, по данным telegram-канала «RT на русском», может быть связан не с убийством Солоника, а с преступлением, касающимся наркотиков. Представители канала ссылаются на публикации в греческих СМИ. 11 января в греческом издании Kathimerini была опубликована информация, что в международном аэропорту «Македония» в городе Салоники задержали человека, разыскиваемого как организатора убийств 37-летнего Александра Солоника и его 19-летней подруги Светланы Котовой. В 1995 году Солоник был задержан на Петровско-Разумовском рынке в Москве, где во время перестрелки убил пятерых милиционеров и охранника. После этого он сбежал из московского СИЗО «Матросская Тишина» и перебрался в Грецию. Через два года его с подругой убили в отеле в пригороде Афин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...