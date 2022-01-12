В Греции не уверены, что нашли убийцу киллера Солоника

Подозреваемого задержали 11 января Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Гражданин Греции, которого задержали как обвиняемого в причастности к убийству курганского киллера Александра Солоника в 1997 году, может быть не связан с этим делом. Эта информация размещена в нескольких греческих СМИ.

Уроженец Грузии Иоаким Карслиадис, по данным telegram-канала «RT на русском», может быть связан не с убийством Солоника, а с преступлением, касающимся наркотиков. Представители канала ссылаются на публикации в греческих СМИ.

11 января в греческом издании Kathimerini была опубликована информация, что в международном аэропорту «Македония» в городе Салоники задержали человека, разыскиваемого как организатора убийств 37-летнего Александра Солоника и его 19-летней подруги Светланы Котовой. В 1995 году Солоник был задержан на Петровско-Разумовском рынке в Москве, где во время перестрелки убил пятерых милиционеров и охранника. После этого он сбежал из московского СИЗО «Матросская Тишина» и перебрался в Грецию. Через два года его с подругой убили в отеле в пригороде Афин.

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