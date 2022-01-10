Организатора убийства курганского киллера Солоника нашли в Греции

По данным греческих СМИ, мужчину задержали в аэропорту города Салоники, когда он прилетел из Кипра Фото: Анна Майорова © URA.RU

Гражданина Греции, обвиняемого в причастности к убийству курганского киллера Александра Солоника в 1997 году, задержали в международном аэропорту «Македония» в городе Салоники. Мужчина является уроженцем Грузии, сообщает греческое издание Kathimerini.

«Задержан человек, разыскиваемый как организатор убийств 37-летнего главы российской мафии Александра Солоника и его 19-летней подруги Светланы Котовой, которые произошли в 1997 году. Мужчину задержали в международном аэропорту „Македония“ в Салониках. Это 48-летний гражданин Греции, родом из Грузии», — пишет издание.

Отмечается, что греческая прокуратура выписала ордер на арест в связи с двумя убийствами еще в 2005 году. Мужчина был арестован после прибытия на самолете, летевшем с Кипра в Салоники.

Курганский киллер Александр Солоник перебрался в Грецию со своей подругой Светланой Котовой в 1995 году, после побега из столичного СИЗО «Матросская Тишина». Накануне он был задержан на Петровско-Разумовском рынке в Москве, где во время перестрелки убил пятерых милиционеров и охранника. В 1997 году Солоника с подругой убили в отеле в пригороде Афин. Ранее URA.RU сообщало, что в 2017 году был задержан член «ореховской» преступной группировки Александр Шарапов, который, по данным СКР, был причастен к убийству Солоника. В начале 2000-х годов следователям удалось задержать двух других убийц Солоника: Алексея Гусева и Александра Пустовалова. Суд приговорил их к длительным срокам.

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