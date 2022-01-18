18 января 2022

Пермский губернатор продлил действие QR-кодов для переболевших

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Рейд по проверке соблюдения масочного режима и QR-кодов в ТРК. Челябинск, торговый центр, трк, проверка qr-кода
Власти облегчили жизнь переболевшим COVID пермякам Фото:
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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин своим указом от 19 января продлил действие QR-кодов для переболевших коронавирусом с 6 месяцев до года. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале официальной информации.

«Слова „не более 6“ заменить словами „не более 12“. Настоящий указа вступает в силу с момента опубликования», — говорится в тексте документа.

Эти изменения в указе «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции» позволят жителям края, перенесшим коронавирус, посещать заведения сферы услуг и различные мероприятия на протяжении более длительного срока после выздоровления. Аналогичные нормативы были введены в РФ в конце 2021 года. Таким образом, в Прикамье привели региональную законодательную базу в соответствие с федеральной.

В Пермском крае с 4 октября 2021 года QR-коды необходимы для посещения театров, концертных залов, киносеансов и прочих культурных мероприятий. Сертификат о пройденной вакцинации либо перенесенном COVID придется предъявить при входе в ТРК, фитнес-центры, бассейны и спортивные учреждения, а также в места проведения соревнований. С 1 февраля без QR-кодов невозможно будет также попасть на санаторное лечение.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин своим указом от 19 января продлил действие QR-кодов для переболевших коронавирусом с 6 месяцев до года. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале официальной информации. «Слова „не более 6“ заменить словами „не более 12“. Настоящий указа вступает в силу с момента опубликования», — говорится в тексте документа. Эти изменения в указе «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции» позволят жителям края, перенесшим коронавирус, посещать заведения сферы услуг и различные мероприятия на протяжении более длительного срока после выздоровления. Аналогичные нормативы были введены в РФ в конце 2021 года. Таким образом, в Прикамье привели региональную законодательную базу в соответствие с федеральной. В Пермском крае с 4 октября 2021 года QR-коды необходимы для посещения театров, концертных залов, киносеансов и прочих культурных мероприятий. Сертификат о пройденной вакцинации либо перенесенном COVID придется предъявить при входе в ТРК, фитнес-центры, бассейны и спортивные учреждения, а также в места проведения соревнований. С 1 февраля без QR-кодов невозможно будет также попасть на санаторное лечение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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