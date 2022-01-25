Постпредство РФ в ООН: Украина «наводнена» оружием США и НАТО

Вооружение НАТО и США «наводнили» Украину и другие близкие к России государства. Об этом говорится в заявлении постоянного представительства РФ при ООН.
«Культивируя русофобию среди своих граждан и государств-единомышленников, говоря о скоплениях российских войск, как чуть ли не о первопричине всех проблем, забывают уточнить, что речь идет о российских силах на российской территории. Это контрастирует с американским и натовским вооружением и бесчисленными советниками, наводнившими Украину и некоторые другие близкие к российским границам государства», — сообщается в заявлении постпредства РФ при ООН.
Также отмечается, что нет объяснений и американскому флоту, который находится вблизи российских берегов, усиливая напряженность в черноморском районе. «В качестве яркого примера деструктивной линии США, когда вместо диалога и поиска точек соприкосновений озвучивается заангажированная и не имеющая ничего общего с реальностью позиция, выступает раскручиваемая Вашингтоном истерия вокруг Украины», — подчеркивается в сообщении.
Вооружение НАТО и США «наводнили» Украину и другие близкие к России государства. Об этом говорится в заявлении постоянного представительства РФ при ООН. «Культивируя русофобию среди своих граждан и государств-единомышленников, говоря о скоплениях российских войск, как чуть ли не о первопричине всех проблем, забывают уточнить, что речь идет о российских силах на российской территории. Это контрастирует с американским и натовским вооружением и бесчисленными советниками, наводнившими Украину и некоторые другие близкие к российским границам государства», — сообщается в заявлении постпредства РФ при ООН. Также отмечается, что нет объяснений и американскому флоту, который находится вблизи российских берегов, усиливая напряженность в черноморском районе. «В качестве яркого примера деструктивной линии США, когда вместо диалога и поиска точек соприкосновений озвучивается заангажированная и не имеющая ничего общего с реальностью позиция, выступает раскручиваемая Вашингтоном истерия вокруг Украины», — подчеркивается в сообщении. Ранее сообщалось, что на Украину прибыла вторая партия американской военной помощи. Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков заявил, что США и НАТО устраивают информационную истерику возле Украины. 25 января США передали Украине военной помощи на 200 миллионов долларов, пишет RT.