Кремль: США устраивают информационную истерику вокруг Украины

24 января 2022 в 16:35 Размер текста - 17 +

США увеличивают военный контингент вокруг Украины, отметил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU США и НАТО сообщают огромное количество ложной информации об Украине, устраивая таким образом информационную истерику. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Мы в целом констатируем и хотим обратить ваше внимание, что эскалация напряженности осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий США и НАТО. Говоря об информационной деятельности я имею в виду информационную истерику, свидетелями которой мы являемся. Она обрамлена огромным количеством ложной информации», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Представитель президента отметил, что к росту напряжения в регионе приводит увеличение военного контингента НАТО вокруг Украины. Песков отметил, что угроза военного решения конфликта на Украине остается очень высокой. «Мы не будем уподобляться визави нашим и делать истеричные заявления. Угроза есть и очень высока, выше, чем ранее», — заключил Песков. Ранее в НАТО сообщили, что союзники отправляют дополнительные войска к границам Украины из-за «агрессии» со стороны России. В ДНР заявили, что в регионе уже появилось американское оружие и Киев планирует начать наступление на Донбасс, пишет RT. На фоне сообщений о возможном начале военных действий на Украине страну начали покидать дипломаты из США, Великобритании и Австралии, сообщает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США и НАТО сообщают огромное количество ложной информации об Украине, устраивая таким образом информационную истерику. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Мы в целом констатируем и хотим обратить ваше внимание, что эскалация напряженности осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий США и НАТО. Говоря об информационной деятельности я имею в виду информационную истерику, свидетелями которой мы являемся. Она обрамлена огромным количеством ложной информации», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Представитель президента отметил, что к росту напряжения в регионе приводит увеличение военного контингента НАТО вокруг Украины. Песков отметил, что угроза военного решения конфликта на Украине остается очень высокой. «Мы не будем уподобляться визави нашим и делать истеричные заявления. Угроза есть и очень высока, выше, чем ранее», — заключил Песков. Ранее в НАТО сообщили, что союзники отправляют дополнительные войска к границам Украины из-за «агрессии» со стороны России. В ДНР заявили, что в регионе уже появилось американское оружие и Киев планирует начать наступление на Донбасс, пишет RT. На фоне сообщений о возможном начале военных действий на Украине страну начали покидать дипломаты из США, Великобритании и Австралии, сообщает «Национальная служба новостей».