СМИ: на Украину прибыла новая партия военной помощи от США

24 января 2022 в 05:04 Размер текста - 17 +

На Украину прибыла вторая партия военной помощи от США Фото: miliman/pickupimage.com На Украину прибыла вторая партия военной помощи от США. Об этом сообщило издание «НВ». Данные о рейсе есть на сайте Flightradar24. «Украина получила новую партию военной помощи от Вашингтона. Речь идет о ручных одноразовых гранатометах M141 Bunker Defeat Munition, или SMAW-D. Кроме того, была передана и партия ПТРК Javelin», — отмечается в материале издания «НВ». По данной информации, из Франкфурта в Киев прибыл Boeing 747. Согласно сведениям «НВ», на самолете были ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition или SMAW-D и партия переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin. Ранее со стороны США уже оказывалась военная помощь. Первая партия вооружения от США прибыла в Киев еще 22 января. Тогда Украина получила от Вашингтона более 90 тысяч килограммов оружия. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На Украину прибыла вторая партия военной помощи от США. Об этом сообщило издание «НВ». Данные о рейсе есть на сайте Flightradar24. «Украина получила новую партию военной помощи от Вашингтона. Речь идет о ручных одноразовых гранатометах M141 Bunker Defeat Munition, или SMAW-D. Кроме того, была передана и партия ПТРК Javelin», — отмечается в материале издания «НВ». По данной информации, из Франкфурта в Киев прибыл Boeing 747. Согласно сведениям «НВ», на самолете были ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition или SMAW-D и партия переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin. Ранее со стороны США уже оказывалась военная помощь. Первая партия вооружения от США прибыла в Киев еще 22 января. Тогда Украина получила от Вашингтона более 90 тысяч килограммов оружия.