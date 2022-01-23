23 января 2022

СМИ: на Украину прибыла новая партия военной помощи от США

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На Украину прибыла вторая партия военной помощи от США Фото:

На Украину прибыла вторая партия военной помощи от США. Об этом сообщило издание «НВ». Данные о рейсе есть на сайте Flightradar24.

«Украина получила новую партию военной помощи от Вашингтона. Речь идет о ручных одноразовых гранатометах M141 Bunker Defeat Munition, или SMAW-D. Кроме того, была передана и партия ПТРК Javelin», — отмечается в материале издания «НВ».

По данной информации, из Франкфурта в Киев прибыл Boeing 747. Согласно сведениям «НВ», на самолете были ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition или SMAW-D и партия переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin.

Ранее со стороны США уже оказывалась военная помощь. Первая партия вооружения от США прибыла в Киев еще 22 января. Тогда Украина получила от Вашингтона более 90 тысяч килограммов оружия.

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На Украину прибыла вторая партия военной помощи от США. Об этом сообщило издание «НВ». Данные о рейсе есть на сайте Flightradar24. «Украина получила новую партию военной помощи от Вашингтона. Речь идет о ручных одноразовых гранатометах M141 Bunker Defeat Munition, или SMAW-D. Кроме того, была передана и партия ПТРК Javelin», — отмечается в материале издания «НВ». По данной информации, из Франкфурта в Киев прибыл Boeing 747. Согласно сведениям «НВ», на самолете были ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition или SMAW-D и партия переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin. Ранее со стороны США уже оказывалась военная помощь. Первая партия вооружения от США прибыла в Киев еще 22 января. Тогда Украина получила от Вашингтона более 90 тысяч килограммов оружия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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