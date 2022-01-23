СМИ: на Украину прибыла новая партия военной помощи от США

На Украину прибыла вторая партия военной помощи от СШАФото: miliman/pickupimage.com
На Украину прибыла вторая партия военной помощи от США. Об этом сообщило издание «НВ». Данные о рейсе есть на сайте Flightradar24.
«Украина получила новую партию военной помощи от Вашингтона. Речь идет о ручных одноразовых гранатометах M141 Bunker Defeat Munition, или SMAW-D. Кроме того, была передана и партия ПТРК Javelin», — отмечается в материале издания «НВ».
По данной информации, из Франкфурта в Киев прибыл Boeing 747. Согласно сведениям «НВ», на самолете были ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition или SMAW-D и партия переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin.
Ранее со стороны США уже оказывалась военная помощь. Первая партия вооружения от США прибыла в Киев еще 22 января. Тогда Украина получила от Вашингтона более 90 тысяч килограммов оружия.
На Украину прибыла вторая партия военной помощи от США. Об этом сообщило издание «НВ». Данные о рейсе есть на сайте Flightradar24. «Украина получила новую партию военной помощи от Вашингтона. Речь идет о ручных одноразовых гранатометах M141 Bunker Defeat Munition, или SMAW-D. Кроме того, была передана и партия ПТРК Javelin», — отмечается в материале издания «НВ». По данной информации, из Франкфурта в Киев прибыл Boeing 747. Согласно сведениям «НВ», на самолете были ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition или SMAW-D и партия переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin. Ранее со стороны США уже оказывалась военная помощь. Первая партия вооружения от США прибыла в Киев еще 22 января. Тогда Украина получила от Вашингтона более 90 тысяч килограммов оружия.