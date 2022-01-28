В Тбилиси полицейские избили глухонемого подростка

29 января 2022 в 04:47 Размер текста - 17 +

В тбилисском место патрульный избил глухонемого подростка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На минувшей неделе в Тбилиси (столица Грузии) патрульный избил 17-летнего подростка. В городах Грузии состоялись пикеты. Патрульный задержал на эскалаторе 17-летнего подростка, а затем отвел в закрытое помещение. На кадрах, опубликованных журналистами, видно, как полицейский бьет молодого человека кулаком по голове и таскает за волосы. Это случилось после того, как парень не смог ответить на заданные вопросы, передают «Известия». При этом сопровождавший юношу друг предупредил полицейского, что подросток физически не может ни слышать, ни говорить, однако это не остановило патрульного, и он продолжил избиение. В результате физического насилия над ребенком, он получил травмы головы и лица. Помимо этого, подросток пережил тяжкое унижение. Полицейские попытались скрыть факт случившегося, но после заявления потерпевшего, в Сети начали появляться публикации об этом инциденте и видео с камер наблюдения. Патрульного задержали, ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы. Его коллега, который никак не воспрепятствовал нанесению побоев подростку, может получить наказание в виде штрафа, домашнего ареста или тюремного заключения на срок до трех лет. На произошедшее отреагировала президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она сказала, что виновные должны быть строжайше наказаны. По ее словам, неприемлемо, чтобы такие единичные случаи бросали тень на правоохранительные органы. Еще до ее заявления, в Грузии состоялись демонстрации в Тбилиси, Зугдиди, Батуми, Гори и Телави. Активисты потребовали публично наказать задержанных полицейских. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На минувшей неделе в Тбилиси (столица Грузии) патрульный избил 17-летнего подростка. В городах Грузии состоялись пикеты. Патрульный задержал на эскалаторе 17-летнего подростка, а затем отвел в закрытое помещение. На кадрах, опубликованных журналистами, видно, как полицейский бьет молодого человека кулаком по голове и таскает за волосы. Это случилось после того, как парень не смог ответить на заданные вопросы, передают «Известия». При этом сопровождавший юношу друг предупредил полицейского, что подросток физически не может ни слышать, ни говорить, однако это не остановило патрульного, и он продолжил избиение. В результате физического насилия над ребенком, он получил травмы головы и лица. Помимо этого, подросток пережил тяжкое унижение. Полицейские попытались скрыть факт случившегося, но после заявления потерпевшего, в Сети начали появляться публикации об этом инциденте и видео с камер наблюдения. Патрульного задержали, ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы. Его коллега, который никак не воспрепятствовал нанесению побоев подростку, может получить наказание в виде штрафа, домашнего ареста или тюремного заключения на срок до трех лет. На произошедшее отреагировала президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она сказала, что виновные должны быть строжайше наказаны. По ее словам, неприемлемо, чтобы такие единичные случаи бросали тень на правоохранительные органы. Еще до ее заявления, в Грузии состоялись демонстрации в Тбилиси, Зугдиди, Батуми, Гори и Телави. Активисты потребовали публично наказать задержанных полицейских.