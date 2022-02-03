В Кургане отремонтируют 30 участков дорог Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в 2022 году начнут ремонтировать 30 участков дорог. На эти работы, по данным мэрии, выделено 650 млн рублей.

«Капитальный ремонт и ремонт магистральных улиц, дорог по национальному проекту „Безопасные и качественные дороги“ <…> 2022 год — 650 млн рублей», — указано в постановлении, размещенном на сайте мэрии.

По данным, указанным в документах, на 16 участках запланирован капремонт и на 14 — ремонт. Капитальный ремонт проведут на следующих участках:

Галкинский переезд от ул. Мостостроителей до ул. Ушакова, ул. Ушакова от Галкинского переезда до ул. Гвардейская;

дорога Курган-Садовое от ул. Хвойная до границы обслуживания (участками);

Переулок Энгельса от ул. Бажова до бульвара Солнечный;

подъезд к мкр. Зайково (исключая участок водопропускной трубы от погонного километра 19+54,8 до ПК 19+59,8);

подъездная дорога к микрорайону Тополя от реки Пикушка до ул. Есенина, 18;

ул. Бажова (участками);

ул. Баумана;

ул. Гоголя от ул. Красина до ул. Половинская (исключая перекресток на ул. Пролетарская);

ул. Земнухова от ул. Панфилова до ул. Шевелевская, исключая перекресток с ул. Садовая; ул. Шевелевская от ул. Земнухова до ул. Омская;

ул. Комиссаров от ул. Гвардейская до ул. Родькина;

ул. Космонавтов на участке от ул. Пугачева до ул. Лазо;

ул. Красина от ул. Станционная до ул. Гоголя, включая перекрестки с ул. Коли Мяготина, ул. Карла Маркса, ул. Куйбышева;

ул. Пугачева на участках от ул. Гагарина до бульвара Мира, от строения № 103 Б по ул. Пугачева до ул. Омская;

ул. Родькина от проспекта Маршала Голикова до ул. Комиссаров;

ул. Садовая от ул. Панфилова до дома №1 по ул. Садовая;

ул. Чернореченская от ул. Карбышева до дома №119 по ул. Чернореченская;

ул. Черняховского от ул. Добролюбова до ПК16+50,0;