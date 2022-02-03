В Кургане отремонтируют 30 участков дорог
В Кургане в 2022 году начнут ремонтировать 30 участков дорог. На эти работы, по данным мэрии, выделено 650 млн рублей.
«Капитальный ремонт и ремонт магистральных улиц, дорог по национальному проекту „Безопасные и качественные дороги“ <…> 2022 год — 650 млн рублей», — указано в постановлении, размещенном на сайте мэрии.
По данным, указанным в документах, на 16 участках запланирован капремонт и на 14 — ремонт. Капитальный ремонт проведут на следующих участках:
- Галкинский переезд от ул. Мостостроителей до ул. Ушакова, ул. Ушакова от Галкинского переезда до ул. Гвардейская;
- дорога Курган-Садовое от ул. Хвойная до границы обслуживания (участками);
- Переулок Энгельса от ул. Бажова до бульвара Солнечный;
- подъезд к мкр. Зайково (исключая участок водопропускной трубы от погонного километра 19+54,8 до ПК 19+59,8);
- подъездная дорога к микрорайону Тополя от реки Пикушка до ул. Есенина, 18;
- ул. Бажова (участками);
- ул. Баумана;
- ул. Гоголя от ул. Красина до ул. Половинская (исключая перекресток на ул. Пролетарская);
- ул. Земнухова от ул. Панфилова до ул. Шевелевская, исключая перекресток с ул. Садовая; ул. Шевелевская от ул. Земнухова до ул. Омская;
- ул. Комиссаров от ул. Гвардейская до ул. Родькина;
- ул. Космонавтов на участке от ул. Пугачева до ул. Лазо;
- ул. Красина от ул. Станционная до ул. Гоголя, включая перекрестки с ул. Коли Мяготина, ул. Карла Маркса, ул. Куйбышева;
- ул. Пугачева на участках от ул. Гагарина до бульвара Мира, от строения № 103 Б по ул. Пугачева до ул. Омская;
- ул. Родькина от проспекта Маршала Голикова до ул. Комиссаров;
- ул. Садовая от ул. Панфилова до дома №1 по ул. Садовая;
- ул. Чернореченская от ул. Карбышева до дома №119 по ул. Чернореченская;
- ул. Черняховского от ул. Добролюбова до ПК16+50,0;
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