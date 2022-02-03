03 февраля 2022
02 февраля 2022

Мэрия Кургана раскрыла планы по ремонту дорог. Список

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане отремонтируют 30 участков дорог Фото:

В Кургане в 2022 году начнут ремонтировать 30 участков дорог. На эти работы, по данным мэрии, выделено 650 млн рублей.

«Капитальный ремонт и ремонт магистральных улиц, дорог по национальному проекту „Безопасные и качественные дороги“ <…> 2022 год — 650 млн рублей», — указано в постановлении, размещенном на сайте мэрии.

По данным, указанным в документах, на 16 участках запланирован капремонт и на 14 — ремонт. Капитальный ремонт проведут на следующих участках:

  • Галкинский переезд от ул. Мостостроителей до ул. Ушакова, ул. Ушакова от Галкинского переезда до ул. Гвардейская;
  • дорога Курган-Садовое от ул. Хвойная до границы обслуживания (участками);
  • Переулок Энгельса от ул. Бажова до бульвара Солнечный;
  • подъезд к мкр. Зайково (исключая участок водопропускной трубы от погонного километра 19+54,8 до ПК 19+59,8);
  • подъездная дорога к микрорайону Тополя от реки Пикушка до ул. Есенина, 18;
  • ул. Бажова (участками);
  • ул. Баумана;
  • ул. Гоголя от ул. Красина до ул. Половинская (исключая перекресток на ул. Пролетарская);
  • ул. Земнухова от ул. Панфилова до ул. Шевелевская, исключая перекресток с ул. Садовая; ул. Шевелевская от ул. Земнухова до ул. Омская;
  • ул. Комиссаров от ул. Гвардейская до ул. Родькина;
  • ул. Космонавтов на участке от ул. Пугачева до ул. Лазо;
  • ул. Красина от ул. Станционная до ул. Гоголя, включая перекрестки с ул. Коли Мяготина, ул. Карла Маркса, ул. Куйбышева;
  • ул. Пугачева на участках от ул. Гагарина до бульвара Мира, от строения № 103 Б по ул. Пугачева до ул. Омская;
  • ул. Родькина от проспекта Маршала Голикова до ул. Комиссаров;
  • ул. Садовая от ул. Панфилова до дома №1 по ул. Садовая;
  • ул. Чернореченская от ул. Карбышева до дома №119 по ул. Чернореченская;
  • ул. Черняховского от ул. Добролюбова до ПК16+50,0;

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В Кургане в 2022 году начнут ремонтировать 30 участков дорог. На эти работы, по данным мэрии, выделено 650 млн рублей. «Капитальный ремонт и ремонт магистральных улиц, дорог по национальному проекту „Безопасные и качественные дороги“ <…> 2022 год — 650 млн рублей», — указано в постановлении, размещенном на сайте мэрии. По данным, указанным в документах, на 16 участках запланирован капремонт и на 14 — ремонт. Капитальный ремонт проведут на следующих участках:
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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