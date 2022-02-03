Пермских онкологов вызвали в Кремль

Пермским врачам в Кремле вручат престижные награды Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Трех пермских врачей пригласили в государственный Кремлевский дворец — 5 февраля здесь состоится церемония вручения премий «Будем жить» за особый вклад в борьбу против онкологических заболеваний. В этом году престижных наград удостоились пермяки Зинаида Руди, Елизавета Руди и Олег Орлов, сообщили в минздраве Пермского края.

«В этом году лауреатами стали сразу трое пермских врачей. Это члены династии онкологов Зинаида Андреевна и Елизавета Робертовна Руди, а также победитель в номинации „Легенда в онкологии“ профессор, заведующий кафедрой онкологии ПГМУ им. Е.А. Вагнера, онколог-маммолог Олег Орлов», — рассказали URA.RU в ведомстве.

Премия «Будем жить» учреждена ассоциацией онкологических пациентов «Здравствуй!» совместно с Советом Федерации, Государственной думой и Всемирной организацией здравоохранения. Ее вручение приурочено ко Всемирному дню борьбы против рака, который отмечается 4 февраля.