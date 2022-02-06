В МВД ответили Варламову на критику шефа свердловской полиции

Блогер Илья Варламов (на фото) раскритиковал начальника ГУ МВД по Свердловской области Александра Мешкова Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Начальник пресс-службы областного ГУ МВД, полковник Валерий Горелых прокомментировал критику блогера Варламова в адрес Александра Мешкова. Об этом Горелых рассказал URA.RU.

«Все мы живем в демократическом государстве, где по законодательству любому человеку, в том числе так называемым блогерам, не запрещено высказывать личную точку зрения по любой актуальной проблеме», — отметил полковник Горелых.

Он также уточнил, что прежде чем комментировать ситуацию, Варламову следовало бы сначала ознакомиться с официальной позицией по факту опубликованного документа. «Которой как раз и сводится к тому, чтобы оперативно принять максимальные меры по защите интересов личного состава гарнизона, уменьшению очередей и более качественному медицинскому обслуживанию. А также, чтобы не уполномоченные лица не вводили в заблуждение несоответствующими действительности комментариями общественность», — рассказал начальник пресс-службы.

Александр Мешков подписал распоряжение, согласно которому сотрудникам региональной полиции запрещается публиковать и сообщать журналистам сведения, дискредитирующих работу медиков. Блогер Илья Варламов раскритиковал начальника свердловской полиции. «Можно было подумать, что Александра Мешкова расстроило, что его сотрудники вынуждены часами стоять на улицах», — высказался блогер.

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