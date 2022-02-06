Блогер Варламов раскритиковал руководителя свердловской полиции

07 февраля 2022 в 13:45 Размер текста - 17 +

Александр Мешков (на фото) является руководителем ГУ МВД по Свердловской области Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Блогер Илья Варламов высказал критику в отношении начальника ГУ МВД по Свердловской области Александра Мешкова, который возмутился по поводу публикации снимков очередей из пациентов-полицейских в больницах Екатеринбурга. Об этом Варламов заявил на своем YouTube-канале. «Можно было подумать, что Александра Мешкова расстроило, что его сотрудники вынуждены часами стоять на улицах, чтобы сдать ПЦР-тест или попасть на прием к врачу, но нет. Генерала возмутило, что снимки попали в СМИ. Кто-то вынес сор из избы. Да как так можно? Вот не будет фотографий, и все будет хорошо. Поэтому Мешков распорядился принять меры», — заявил блогер. Начальник пресс-службы областного ГУ МВД, полковник Валерий Горелых объяснил URA.RU, что спустя буквально 2-3 часа в коридорах поликлиники уже было пусто. «Начальник главка, узнав о ситуации, дал поручение медицинской и кадровой службам провести работу с личным составом. Разъяснить, как получить медпомощь без очереди. А для этого необходимо всего лишь позвонить в регистратуру, поинтересоваться, в какой час удобнее прийти на прием. Кроме того, генерал Мешков поручил принять дополнительные меры по увеличению числа врачей, работающих на приеме пациентов», — прокомментировал Горелых. Ранее сотрудники полиции в социальных сетях пожаловались, что стоят в длинных очередях в поликлинику. Они опубликовали фотографии, на которых видно, как от входа в медицинское учреждение очередь растянулась на десятки метров. После чего Александр Мешков подписал распоряжение, согласно которому сотрудникам региональной полиции запрещается публиковать и сообщать журналистам сведения, дискредитирующих работу медиков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Блогер Илья Варламов высказал критику в отношении начальника ГУ МВД по Свердловской области Александра Мешкова, который возмутился по поводу публикации снимков очередей из пациентов-полицейских в больницах Екатеринбурга. Об этом Варламов заявил на своем YouTube-канале. «Можно было подумать, что Александра Мешкова расстроило, что его сотрудники вынуждены часами стоять на улицах, чтобы сдать ПЦР-тест или попасть на прием к врачу, но нет. Генерала возмутило, что снимки попали в СМИ. Кто-то вынес сор из избы. Да как так можно? Вот не будет фотографий, и все будет хорошо. Поэтому Мешков распорядился принять меры», — заявил блогер. Начальник пресс-службы областного ГУ МВД, полковник Валерий Горелых объяснил URA.RU, что спустя буквально 2-3 часа в коридорах поликлиники уже было пусто. «Начальник главка, узнав о ситуации, дал поручение медицинской и кадровой службам провести работу с личным составом. Разъяснить, как получить медпомощь без очереди. А для этого необходимо всего лишь позвонить в регистратуру, поинтересоваться, в какой час удобнее прийти на прием. Кроме того, генерал Мешков поручил принять дополнительные меры по увеличению числа врачей, работающих на приеме пациентов», — прокомментировал Горелых. Ранее сотрудники полиции в социальных сетях пожаловались, что стоят в длинных очередях в поликлинику. Они опубликовали фотографии, на которых видно, как от входа в медицинское учреждение очередь растянулась на десятки метров. После чего Александр Мешков подписал распоряжение, согласно которому сотрудникам региональной полиции запрещается публиковать и сообщать журналистам сведения, дискредитирующих работу медиков.