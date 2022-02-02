Шеф свердловской полиции начал борьбу с утечкой информации

Александр Мешков попытался решить проблему утечки данных в свердловском главке МВД Фото: Анна Майорова © URA.RU

Начальник ГУ МВД России по Свердловской области Александр Мешков подписал распоряжение, согласно которому сотрудникам региональной полиции запрещается публиковать и сообщать журналистам сведения, дискредитирующих работу медиков. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. С личным составом проведут работу.

«Провести комплекс мероприятий, направленных на исключение передачи в СМИ указанных сведений», — говорится в документе (есть в распоряжении URA.RU). Он касается также фотографий и видеозаписей, которые могут быть распространены правоохранителями.

В распоряжении отмечается, что сообщения сотрудников публикуют данные, вызывающие необоснованное недоверие к системе медобслуживания. Поэтому с личным составом будет проведена работа. Приказ подписан 2 февраля — через два дня после появления сообщений о длинных очередях в поликлинике.

URA.RU обратилось к начальнику пресс-службы главка свердловской полиции Валерию Горелых. «В реальности документ увидел свет после того, как некоторые „блогеры“ в погонах разослали в СМИ снимки об образовавшейся очереди в ведомственную поликлинику. Скопление пациентов произошло, потому что сотрудники с возможными признаками заболевания одновременно заняли очередь. Люди стояли с соблюдением дистанции полтора метра, поэтому подсознательно казалось, что образовалась большая очередь. Спустя два-три часа в коридорах поликлиники было пусто. Начальник главка дал поручение медицинской и кадровой службам провести работу с личным составом. Разъяснить, как получить медпомощь без очереди. Для этого необходимо позвонить в регистратуру, поинтересоваться, в какой час удобнее прийти на прием», — сообщил URA.RU Горелых.

Он отметил, что Мешков дал поручение сделать все необходимое, чтобы число врачей, принимающих посетителей поликлиники, было увеличено. Полковник Горелых подчеркнул, что информацию в СМИ сообщили те, у кого нет соответствующих компетенций. Из-за этого у читателей формируются неправильные представления, подчеркнул пресс-атташе Горелых.

Ранее сотрудники полиции в социальных сетях пожаловались, что стоят в длинных очередях в поликлинику. Они опубликовали фотографии, на которых видно, как от входа в медицинское учреждение очередь растянулась на десятки метров. По их словам, в ожидании приема на улице стояли десятки человек, а в кабинет врача запускают слишком медленно, хотя у пришедших в клинику температура достигает 38 градусов.

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