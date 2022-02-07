Минтранс и ГИБДД намерены изменить правила дорожного движения

08 февраля 2022 в 10:58 Размер текста - 17 +

В новом ГОСТе хотят ввести ограничения скорости в 20-40 км/ч на перекрестках Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ГИБДД и Минтрансе собираются обсудить изменение правил дорожного движения. В подведомственном министерству институте РосдорНИИ разработали новый ГОСТ по безопасности пешеходов на проезжей части. Прошло общественное обсуждение третьей редакции проекта. «Сегодня требования к безопасности пешеходов упоминаются в разных ГОСТах и сводах правил, однако единого нормативного документа на эту тему не существует. Разработка стандарта будет способствовать принятию комплексных решений по совершенствованию дорожной инфраструктуры», — передает « Коммерсант » со ссылкой на слова главного специалиста отдела безопасности дорожного движения РосдорНИИ Владислава Елизарова. По его словам, в России среди ДТП наезды на пешеходов составляют 26% и остаются одним из самых распространенных дорожных происшествий. В новом ГОСТе предложили методы «успокоения движения» автомобилей в районах жилой застройки. Для этого предлагается делать перекрестки с ограничением скорости в 20-40 км/ч, приподнятые на 8 см над проезжей частью. Среди инициатив — сокращать количество полос движения или уменьшать их ширину, а также сделать «зигзагообразное движение» автомобилей с помощью направляющих трапециевидных или овальных островков. Последнее должно помочь замедлить трафик на улицах с низкой интенсивностью движения. В ГОСТе хотят предусмотреть лимиты скорости для машин, которые подъезжают к регулируемому пешеходному переходу. Внутри микрорайонов лимит будет не более 20 км/ч, на улицах и дорогах местного значения — 30 км/ч, на магистральных улицах районного значения — 40 км/ч, на загородных дорогах — 70 км/ч. Вблизи школ и детских садов предлагают сделать приподнятые над дорогой переходы, но не выше 7-15 см, в зависимости от наличия бордюра, сообщает Vse42.ru. Все эти инициативы обсудят в ГИБДД и Минтрансе. Ранее власти Санкт-Петербурга, Москвы и Екатеринбурга предложили внести изменения в действующий ГОСТ. Они считают, что нужно разрешить совмещенное движение автомобилей и пешеходов, поворачивающих направо в одной светофорной фазе. Инициатива поможет в борьбе с пробками, автомобили смогут двигаться быстрее, а пешеходы смогут не ждать разрешающего сигнала светофора, писал «Коммерсант» со ссылкой на источники. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В ГИБДД и Минтрансе собираются обсудить изменение правил дорожного движения. В подведомственном министерству институте РосдорНИИ разработали новый ГОСТ по безопасности пешеходов на проезжей части. Прошло общественное обсуждение третьей редакции проекта. «Сегодня требования к безопасности пешеходов упоминаются в разных ГОСТах и сводах правил, однако единого нормативного документа на эту тему не существует. Разработка стандарта будет способствовать принятию комплексных решений по совершенствованию дорожной инфраструктуры», — передает «Коммерсант» со ссылкой на слова главного специалиста отдела безопасности дорожного движения РосдорНИИ Владислава Елизарова. По его словам, в России среди ДТП наезды на пешеходов составляют 26% и остаются одним из самых распространенных дорожных происшествий. В новом ГОСТе предложили методы «успокоения движения» автомобилей в районах жилой застройки. Для этого предлагается делать перекрестки с ограничением скорости в 20-40 км/ч, приподнятые на 8 см над проезжей частью. Среди инициатив — сокращать количество полос движения или уменьшать их ширину, а также сделать «зигзагообразное движение» автомобилей с помощью направляющих трапециевидных или овальных островков. Последнее должно помочь замедлить трафик на улицах с низкой интенсивностью движения. В ГОСТе хотят предусмотреть лимиты скорости для машин, которые подъезжают к регулируемому пешеходному переходу. Внутри микрорайонов лимит будет не более 20 км/ч, на улицах и дорогах местного значения — 30 км/ч, на магистральных улицах районного значения — 40 км/ч, на загородных дорогах — 70 км/ч. Вблизи школ и детских садов предлагают сделать приподнятые над дорогой переходы, но не выше 7-15 см, в зависимости от наличия бордюра, сообщает Vse42.ru. Все эти инициативы обсудят в ГИБДД и Минтрансе. Ранее власти Санкт-Петербурга, Москвы и Екатеринбурга предложили внести изменения в действующий ГОСТ. Они считают, что нужно разрешить совмещенное движение автомобилей и пешеходов, поворачивающих направо в одной светофорной фазе. Инициатива поможет в борьбе с пробками, автомобили смогут двигаться быстрее, а пешеходы смогут не ждать разрешающего сигнала светофора, писал «Коммерсант» со ссылкой на источники.