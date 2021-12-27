В трех российских городах придумали новый метод борьбы с пробками

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Виды Москвы, светофор, пробка, автомобильное движение, движение на дороге, дорога, москворецкая набережная
Новые изменения должны уменьшить количество пробок в городах России Фото:

Власти Санкт-Петербурга, Москвы и Екатеринбурга предлагают разрешить совмещенное движение поворачивающих направо автомобилей и пешеходов в одной светофорной фазе. Это должно помочь в борьбе с пробками.

«Власти Санкт-Петербурга, Москвы и Екатеринбурга для борьбы с пробками хотят расширить возможности автомобилистов. Они предлагают поправить действующий ГОСТ и разрешить совмещенное движение поворачивающих направо автомобилей и пешеходов. Это поможет автомобилям двигаться быстрее, а пешеходам — не тратить время на ожидание разрешающего сигнала светофора независимо от интенсивности трафика на перекрестках», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Отмечается, что против такой инициативы выступают в ГИБДД. В ведомстве считают, что превышение интенсивности пешеходного потока сделает движение пешеходов почти сплошным и не позволит автомобилям проезжать через перекресток.

Ранее в Минтрансе РФ выступили с инициативой введения новых дорожных знаков. Также в ведомстве предложили создать новую разметку, обозначающую диагональные пешеходные переходы. Также были внесены изменения в ПДД для самокатов, уточняет «Национальная служба новостей».

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Власти Санкт-Петербурга, Москвы и Екатеринбурга предлагают разрешить совмещенное движение поворачивающих направо автомобилей и пешеходов в одной светофорной фазе. Это должно помочь в борьбе с пробками. «Власти Санкт-Петербурга, Москвы и Екатеринбурга для борьбы с пробками хотят расширить возможности автомобилистов. Они предлагают поправить действующий ГОСТ и разрешить совмещенное движение поворачивающих направо автомобилей и пешеходов. Это поможет автомобилям двигаться быстрее, а пешеходам — не тратить время на ожидание разрешающего сигнала светофора независимо от интенсивности трафика на перекрестках», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. Отмечается, что против такой инициативы выступают в ГИБДД. В ведомстве считают, что превышение интенсивности пешеходного потока сделает движение пешеходов почти сплошным и не позволит автомобилям проезжать через перекресток. Ранее в Минтрансе РФ выступили с инициативой введения новых дорожных знаков. Также в ведомстве предложили создать новую разметку, обозначающую диагональные пешеходные переходы. Также были внесены изменения в ПДД для самокатов, уточняет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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