В трех российских городах придумали новый метод борьбы с пробками

Новые изменения должны уменьшить количество пробок в городах России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Санкт-Петербурга, Москвы и Екатеринбурга предлагают разрешить совмещенное движение поворачивающих направо автомобилей и пешеходов в одной светофорной фазе. Это должно помочь в борьбе с пробками.

«Власти Санкт-Петербурга, Москвы и Екатеринбурга для борьбы с пробками хотят расширить возможности автомобилистов. Они предлагают поправить действующий ГОСТ и разрешить совмещенное движение поворачивающих направо автомобилей и пешеходов. Это поможет автомобилям двигаться быстрее, а пешеходам — не тратить время на ожидание разрешающего сигнала светофора независимо от интенсивности трафика на перекрестках», — сообщает « Коммерсант» со ссылкой на источники.

Отмечается, что против такой инициативы выступают в ГИБДД. В ведомстве считают, что превышение интенсивности пешеходного потока сделает движение пешеходов почти сплошным и не позволит автомобилям проезжать через перекресток.

Ранее в Минтрансе РФ выступили с инициативой введения новых дорожных знаков. Также в ведомстве предложили создать новую разметку, обозначающую диагональные пешеходные переходы. Также были внесены изменения в ПДД для самокатов, уточняет «Национальная служба новостей».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам