Курганцы лишатся корта из-за спора чиновников с бизнесменом

По словам источника, хоккейный корт построил и содержал местный предприниматель (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Предприниматель в Кетовском районе Курганской области не смог договориться с властями о продлении аренды земли, на которой он построил корт. На нем тренируется местная команда, которую содержит бизнесмен. Об этом URA.RU сообщил источник, приближенный к властям Курганской области.

«Предприниматель в Светлых Полянах (Кетовский район) содержит всю социальную инфраструктуру, в том числе построил корт. <…> Закончился срок аренды. Он написал главе района — [Олегу] Язовских. Просил продлить срок аренды, либо был готов его купить с торгов. Приходит ответ, что на основании решения депутатов думы Светлых Полян отказать ему и в аренде и в продаже, и власти оставят участок у себя», — рассказал источник.

Источник отметил, что предприниматель заливает лед на корте, обеспечивает команду формой и финансирует поездки на соревнования. Также возле корта бизнесмен выкашивает пустырь, заросший бурьяном. Но если аренду предпринимателю не продлят, по словам источника, лед на корте никто не будет заливать, у конструкции пробьют бортики, а у ворот своруют сетку.

Глава Светлополянского сельсовета Гульфия Иманкулова подтвердила URA.RU, что такой участок земли в поселке есть, но за подробными комментариями посоветовала обратиться к руководству района. И. о. главы Кетовского района Олег Язовских объяснил URA.RU, что не в курсе ситуации.

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