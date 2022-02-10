В Курганской области пройдет сильный снегопад

В Курганской области 12 февраля, по данным областного ЦГМС, ожидаются сильные осадки в виде снега. Из-за этого представители УГИБДД региона предупредили водителей об ухудшении погодных условий.
«В период с 11 по 13 февраля 2022 года в Зауралье ожидаются осадки в виде снега, ухудшение видимости и порывистый ветер. Неблагоприятные погодные условия могут осложнить ситуацию на дорогах региона», — указано на сайте областного УМВД.
Из-за ухудшения погоды представители полиции просят водителей быть внимательнее и до улучшения условий не ездить в другие населенные пункты. Также сотрудники УМВД просят позаботиться о безопасности и пешеходов.
Синоптики областного ЦГМС отметили, что ночью 12 февраля на западе региона ожидается сильный снег. Днем и 13 февраля, по прогнозу метеорологов, пройдет умеренный снег.
В Курганской области 12 февраля, по данным областного ЦГМС, ожидаются сильные осадки в виде снега. Из-за этого представители УГИБДД региона предупредили водителей об ухудшении погодных условий. «В период с 11 по 13 февраля 2022 года в Зауралье ожидаются осадки в виде снега, ухудшение видимости и порывистый ветер. Неблагоприятные погодные условия могут осложнить ситуацию на дорогах региона», — указано на сайте областного УМВД. Из-за ухудшения погоды представители полиции просят водителей быть внимательнее и до улучшения условий не ездить в другие населенные пункты. Также сотрудники УМВД просят позаботиться о безопасности и пешеходов. Синоптики областного ЦГМС отметили, что ночью 12 февраля на западе региона ожидается сильный снег. Днем и 13 февраля, по прогнозу метеорологов, пройдет умеренный снег.