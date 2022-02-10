10 февраля 2022
09 февраля 2022

В Курганской области пройдет сильный снегопад

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Курган, снег, снегопад, сугроб, метель, плохая видимость, зима
В регионе ожидаются сильные осадки в виде снега Фото:

В Курганской области 12 февраля, по данным областного ЦГМС, ожидаются сильные осадки в виде снега. Из-за этого представители УГИБДД региона предупредили водителей об ухудшении погодных условий.

«В период с 11 по 13 февраля 2022 года в Зауралье ожидаются осадки в виде снега, ухудшение видимости и порывистый ветер. Неблагоприятные погодные условия могут осложнить ситуацию на дорогах региона», — указано на сайте областного УМВД.

Из-за ухудшения погоды представители полиции просят водителей быть внимательнее и до улучшения условий не ездить в другие населенные пункты. Также сотрудники УМВД просят позаботиться о безопасности и пешеходов.

Синоптики областного ЦГМС отметили, что ночью 12 февраля на западе региона ожидается сильный снег. Днем и 13 февраля, по прогнозу метеорологов, пройдет умеренный снег.

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В Курганской области 12 февраля, по данным областного ЦГМС, ожидаются сильные осадки в виде снега. Из-за этого представители УГИБДД региона предупредили водителей об ухудшении погодных условий. «В период с 11 по 13 февраля 2022 года в Зауралье ожидаются осадки в виде снега, ухудшение видимости и порывистый ветер. Неблагоприятные погодные условия могут осложнить ситуацию на дорогах региона», — указано на сайте областного УМВД. Из-за ухудшения погоды представители полиции просят водителей быть внимательнее и до улучшения условий не ездить в другие населенные пункты. Также сотрудники УМВД просят позаботиться о безопасности и пешеходов. Синоптики областного ЦГМС отметили, что ночью 12 февраля на западе региона ожидается сильный снег. Днем и 13 февраля, по прогнозу метеорологов, пройдет умеренный снег.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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