Сокурсника Путина, обвиняемого в хищении 2 млрд, хотят оправдать. «Добросовестно заблуждался»

14 февраля 2022 в 00:48 Размер текста - 17 +

Следствие пришло к выводу, что преступной деятельностью руководил бывший помощник Шестерюка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Генпрокуратура утвердила обвинение по делу о многомиллионном хищении и попытках хищения недвижимости в Москве, включая исторические особняки, основным фигурантом которого долгое время являлся однокурсник президента РФ Владимира Путина, экс-глава московского управления Росимущества Анатолий Шестерюк. Однако следствие посчитало, что виновным является его бывший помощник Сергей Алексеев, который вводил руководителя в заблуждение. «Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело о хищении и попытке хищения почти четырех десятков объектов столичной недвижимости, включая 27 исторических особняков в центре Москвы. Основным фигурантом расследования практически до самого конца был экс-глава московского управления Росимущества Анатолий Шестерюк. Однако в итоге следствие пришло к выводу, что чиновник, выведя из собственности государства недвижимость на миллиарды рублей, всего лишь добросовестно заблуждался», — сообщает «Коммерсантъ». Расследованием резонансного дела занималась полиция Москвы, однако затем материалы были переданы в Следственный комитет России. СК установил, что преступления совершались с 2010 по 2012 год. Ущерб, который был нанесен государству в ходе мошеннической деятельности оценен в более чем 2 млрд рублей, сообщило издание. Помимо прочего злоумышленникам удалось незаконно приобрести объекты культурного наследия столицы, в числе которых ансамбль Рогожской ямской слободы XIX века, палаты XVII—XVIII веков, дом Долгоруковых середины XVIII века, усадьба Снегирева первой четверти XIX века, дом Леонтьевых 1830 года постройки и усадьба Нарышкина 1770-х годов постройки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Генпрокуратура утвердила обвинение по делу о многомиллионном хищении и попытках хищения недвижимости в Москве, включая исторические особняки, основным фигурантом которого долгое время являлся однокурсник президента РФ Владимира Путина, экс-глава московского управления Росимущества Анатолий Шестерюк. Однако следствие посчитало, что виновным является его бывший помощник Сергей Алексеев, который вводил руководителя в заблуждение. «Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело о хищении и попытке хищения почти четырех десятков объектов столичной недвижимости, включая 27 исторических особняков в центре Москвы. Основным фигурантом расследования практически до самого конца был экс-глава московского управления Росимущества Анатолий Шестерюк. Однако в итоге следствие пришло к выводу, что чиновник, выведя из собственности государства недвижимость на миллиарды рублей, всего лишь добросовестно заблуждался», — сообщает «Коммерсантъ». Расследованием резонансного дела занималась полиция Москвы, однако затем материалы были переданы в Следственный комитет России. СК установил, что преступления совершались с 2010 по 2012 год. Ущерб, который был нанесен государству в ходе мошеннической деятельности оценен в более чем 2 млрд рублей, сообщило издание. Помимо прочего злоумышленникам удалось незаконно приобрести объекты культурного наследия столицы, в числе которых ансамбль Рогожской ямской слободы XIX века, палаты XVII—XVIII веков, дом Долгоруковых середины XVIII века, усадьба Снегирева первой четверти XIX века, дом Леонтьевых 1830 года постройки и усадьба Нарышкина 1770-х годов постройки.