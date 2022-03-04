Тюменские власти сократят льготы для детей, которым нужны протезы

Дети, которым нужны протезы или ортопедическая обувь, получат их бесплатно только если их семьи малоимущие Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Часть тюменских детей, которые имеют право на бесплатные протезы и ортопедические изделия, хотят лишить этой льготы. Соответствующие изменения планируют внести в постановление правительства региона, проект документа есть в распоряжении URA.RU.

«Приложение к постановлению изложить в новой редакции. На поддержку в форме безвозмездного обеспечения протезно-ортопедическими изделиями имеют право следующие категории граждан: дети до 18 лет с поражением опорно-двигательного аппарата, проживающие в семьях, признанных малоимущими; малоимущие граждане либо проживающие в малоимущих семьях», — говорится в проекте постановления правительства региона, разработанном департаментом соцразвития.

В действующей редакции постановления «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, нуждающихся в протезно-ортопедических изделиях» получатели помощи определены иначе. В частности, на поддержку могут претендовать абсолютно все дети, имеющие проблемы с опорно-двигательным аппаратом, вне зависимости от уровня дохода их семей. Речь идет о тех тюменцах, которые не признаны инвалидами.

Кроме того, сокращается и список изделий, которые можно получить бесплатно. Сейчас в него входят ортезы и экзопротезы молочных желез, крепления для них, а также сложная и малосложная ортопедическая обувь. В новой редакции малосложную обувь планируют исключить.

URA.RU направило запрос о причинах необходимости принятия поправок в департамент соцразвития области. Ответ ожидается.

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