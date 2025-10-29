Проблемы с интернетом наблюдаются больше недели Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Жители Тюмени обращаются к своим оператором связи за бонусами из-за ограничений в работе мобильного интернета. Как сообщили читатели URA.RU, при обращении в компании можно получить бесплатные пакеты с минутами или SMS, а также скидки на тарифы от 15%. Какие «плюшки» предлагают операторы — в материале URA.RU.

Билайн

Чтобы получить небольшую компенсацию, тюменцам необходимо попросить об этом в приложениях операторов или на их официальных сайтах. Каждая компания к решению вопроса подходит индивидуально.

Например, «Билайн» предлагает абонентам скидку 30% на плату по тарифу. Она будет действовать три месяца. При этом операторы добавляют, что ограничения интернета от них не зависят и повлиять на их снятие компании не могут.

T2

Своим клиентам T2 предлагает получить скидку в размере 15% на три месяца. Также можно выбрать один из бесплатных пакетов — 300 минут звонков по РФ, 100 SMS или 15 дополнительных ГБ интернета.