Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Тюменцы выбивают скидки у операторов из-за проблем с мобильным интернетом в городе. Фото

Операторы связи дают тюменцам скидки на тарифы из-за ограничений интернета
29 октября 2025 в 16:38
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Проблемы с интернетом наблюдаются больше недели

Проблемы с интернетом наблюдаются больше недели

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Жители Тюмени обращаются к своим оператором связи за бонусами из-за ограничений в работе мобильного интернета. Как сообщили читатели URA.RU, при обращении в компании можно получить бесплатные пакеты с минутами или SMS, а также скидки на тарифы от 15%. Какие «плюшки» предлагают операторы — в материале URA.RU.

Билайн

Чтобы получить небольшую компенсацию, тюменцам необходимо попросить об этом в приложениях операторов или на их официальных сайтах. Каждая компания к решению вопроса подходит индивидуально.

Например, «Билайн» предлагает абонентам скидку 30% на плату по тарифу. Она будет действовать три месяца. При этом операторы добавляют, что ограничения интернета от них не зависят и повлиять на их снятие компании не могут.

Продолжение после рекламы

Какие бонусы предлагает «Билайн»

Фото: читатель URA.RU

T2

Своим клиентам T2 предлагает получить скидку в размере 15% на три месяца. Также можно выбрать один из бесплатных пакетов — 300 минут звонков по РФ, 100 SMS или 15 дополнительных ГБ интернета.

Какие бонусы предлагает T2

Фото: читатель URA.RU

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Комментарии (1)
  • Армавирец.
    29 октября 2025 17:12
    В Армавире реально мобильный интернет глушится. Есть мало утром и вечером.
Добавить комментарий
Следующий материал