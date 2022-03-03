Источник: в авиакомпании «Ямал» не опасаются санкций

04 марта 2022 в 19:05 Размер текста - 17 +

Большая часть парка АТК «Ямал» составляют «суперджеты» SSJ-100 Фото: аэропорт Новый Уренгой\пресс-служба новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Санкции, которые были объявлены США и Евросоюзом против российских авиакомпаний, не повлияют на работу, техобслуживание и страхование самолетов авиакомпании «Ямал». Большая часть самолетного парка компании составляют российские суперджеты, сообщили URA.RU источники в региональной транспортной отрасли. «Авиакомпания «Ямал» не волнуется, так как сможет работать на «суперджетах» Сухого. Даже при самом неудачном раскладе у компании прилично этих бортов — она на втором месте после «Аэрофлота», — уточнил источник. Получить комментарий в пресс-службе авиакомпании «Ямал» не удалось. На вопросы корреспондента, как компания будет реагировать на санкции и какие будут приниматься меры в связи с этим, представители «Ямала» ответить не смогли. Санкции, которые предпринимают страны мира в отношении России, не прекращаются уже на протяжении нескольких лет. Общая санкционная политика касается не только правительства страны, но и жителей России. По мнению руководства РФ, если местный рынок покинут иностранные компании и закроют свои предприятия, то это даст старт развитию определенных отраслей внутри страны. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Санкции, которые были объявлены США и Евросоюзом против российских авиакомпаний, не повлияют на работу, техобслуживание и страхование самолетов авиакомпании «Ямал». Большая часть самолетного парка компании составляют российские суперджеты, сообщили URA.RU источники в региональной транспортной отрасли. «Авиакомпания «Ямал» не волнуется, так как сможет работать на «суперджетах» Сухого. Даже при самом неудачном раскладе у компании прилично этих бортов — она на втором месте после «Аэрофлота», — уточнил источник. Получить комментарий в пресс-службе авиакомпании «Ямал» не удалось. На вопросы корреспондента, как компания будет реагировать на санкции и какие будут приниматься меры в связи с этим, представители «Ямала» ответить не смогли. Санкции, которые предпринимают страны мира в отношении России, не прекращаются уже на протяжении нескольких лет. Общая санкционная политика касается не только правительства страны, но и жителей России. По мнению руководства РФ, если местный рынок покинут иностранные компании и закроют свои предприятия, то это даст старт развитию определенных отраслей внутри страны.