Источник: в авиакомпании «Ямал» не опасаются санкций

Санкции, которые были объявлены США и Евросоюзом против российских авиакомпаний, не повлияют на работу, техобслуживание и страхование самолетов авиакомпании «Ямал». Большая часть самолетного парка компании составляют российские суперджеты, сообщили URA.RU источники в региональной транспортной отрасли.
«Авиакомпания «Ямал» не волнуется, так как сможет работать на «суперджетах» Сухого. Даже при самом неудачном раскладе у компании прилично этих бортов — она на втором месте после «Аэрофлота», — уточнил источник.
Получить комментарий в пресс-службе авиакомпании «Ямал» не удалось. На вопросы корреспондента, как компания будет реагировать на санкции и какие будут приниматься меры в связи с этим, представители «Ямала» ответить не смогли.
Санкции, которые предпринимают страны мира в отношении России, не прекращаются уже на протяжении нескольких лет. Общая санкционная политика касается не только правительства страны, но и жителей России. По мнению руководства РФ, если местный рынок покинут иностранные компании и закроют свои предприятия, то это даст старт развитию определенных отраслей внутри страны.
Санкции, которые были объявлены США и Евросоюзом против российских авиакомпаний, не повлияют на работу, техобслуживание и страхование самолетов авиакомпании «Ямал». Большая часть самолетного парка компании составляют российские суперджеты, сообщили URA.RU источники в региональной транспортной отрасли. «Авиакомпания «Ямал» не волнуется, так как сможет работать на «суперджетах» Сухого. Даже при самом неудачном раскладе у компании прилично этих бортов — она на втором месте после «Аэрофлота», — уточнил источник. Получить комментарий в пресс-службе авиакомпании «Ямал» не удалось. На вопросы корреспондента, как компания будет реагировать на санкции и какие будут приниматься меры в связи с этим, представители «Ямала» ответить не смогли. Санкции, которые предпринимают страны мира в отношении России, не прекращаются уже на протяжении нескольких лет. Общая санкционная политика касается не только правительства страны, но и жителей России. По мнению руководства РФ, если местный рынок покинут иностранные компании и закроют свои предприятия, то это даст старт развитию определенных отраслей внутри страны.