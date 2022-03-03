03 марта 2022
02 марта 2022

Источник: в авиакомпании «Ямал» не опасаются санкций

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Новый Уренгой. Новый Уренгой, аэропорт, авиакомпания ямал, взлетное поле
Большая часть парка АТК «Ямал» составляют «суперджеты» SSJ-100 Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Санкции, которые были объявлены США и Евросоюзом против российских авиакомпаний, не повлияют на работу, техобслуживание и страхование самолетов авиакомпании «Ямал». Большая часть самолетного парка компании составляют российские суперджеты, сообщили URA.RU источники в региональной транспортной отрасли.

«Авиакомпания «Ямал» не волнуется, так как сможет работать на «суперджетах» Сухого. Даже при самом неудачном раскладе у компании прилично этих бортов — она на втором месте после «Аэрофлота», — уточнил источник.

Получить комментарий в пресс-службе авиакомпании «Ямал» не удалось. На вопросы корреспондента, как компания будет реагировать на санкции и какие будут приниматься меры в связи с этим, представители «Ямала» ответить не смогли.

Санкции, которые предпринимают страны мира в отношении России, не прекращаются уже на протяжении нескольких лет. Общая санкционная политика касается не только правительства страны, но и жителей России. По мнению руководства РФ, если местный рынок покинут иностранные компании и закроют свои предприятия, то это даст старт развитию определенных отраслей внутри страны.

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Санкции, которые были объявлены США и Евросоюзом против российских авиакомпаний, не повлияют на работу, техобслуживание и страхование самолетов авиакомпании «Ямал». Большая часть самолетного парка компании составляют российские суперджеты, сообщили URA.RU источники в региональной транспортной отрасли. «Авиакомпания «Ямал» не волнуется, так как сможет работать на «суперджетах» Сухого. Даже при самом неудачном раскладе у компании прилично этих бортов — она на втором месте после «Аэрофлота», — уточнил источник. Получить комментарий в пресс-службе авиакомпании «Ямал» не удалось. На вопросы корреспондента, как компания будет реагировать на санкции и какие будут приниматься меры в связи с этим, представители «Ямала» ответить не смогли. Санкции, которые предпринимают страны мира в отношении России, не прекращаются уже на протяжении нескольких лет. Общая санкционная политика касается не только правительства страны, но и жителей России. По мнению руководства РФ, если местный рынок покинут иностранные компании и закроют свои предприятия, то это даст старт развитию определенных отраслей внутри страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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